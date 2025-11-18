Suscríbete a
Regresan los trabajos arqueológicos en Cercadilla: los expertos trabajan ya en la basílica norte del Palacio Imperial

Buscan información sobre este edificio, de cara a un futuro proyecto de visitas, que todavía no tienen fecha fijada

ABC Córdoba

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, en colaboración con la UCO y la Universidad Pablo de Olavide, ha comenzado este martes los trabajos de excavación arqueológica puntual en el yacimiento de Cercadilla. Esta intervención es parte del acuerdo marco de ... cooperación suscrito entre este ente del Ayuntamiento y las dos instituciones académicas para la investigación y difusión del patrimonio de Cercadilla y del anfiteatro romano.

