Regresan los trabajos arqueológicos en Cercadilla: los expertos trabajan ya en la basílica norte del Palacio Imperial

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, en colaboración con la UCO y la Universidad Pablo de Olavide, ha comenzado este martes los trabajos de excavación arqueológica puntual en el yacimiento de Cercadilla. Esta intervención es parte del acuerdo marco de ... cooperación suscrito entre este ente del Ayuntamiento y las dos instituciones académicas para la investigación y difusión del patrimonio de Cercadilla y del anfiteatro romano.

La actuación, ha explicado el Consistorio en un comunicado, se desarrollará durante las dos próximas semanas. Corre a cargo de la empresa Arqueobética con un presupuesto de 20.000 euros y se centra en la basílica norte del Palacio Imperial; «un espacio clave por su aparente buen estado de conservación, su recuperación como centro de culto cristiano al menos desde el siglo VI y su importancia para comprender las transformaciones del palacio y elaborar un discurso histórico-arqueológico completo para la visita pública». No hay fecha establecida aún para que sea visitable.

El objetivo general de estos trabajos, explican en Capitulares, es obtener «información preliminar sobre la potencialidad patrimonial y complejidad arqueológica de este edificio, de cara a un futuro proyecto integral de la zona visitable del palacio imperial».

Tareas de limpieza superficial

En este sentido, los objetivos específicos de la intervención persiguen valorar el estado de conservación real de estructuras y pavimentos (especialmente mosaicos), documentar la secuencia estratigráfica en una zona clave para entender la transformación del palacio en centro de culto cristiano, comprender la configuración arquitectónica del aula basilical (cabecera, naves, conexiones espaciales) y obtener información de base para una futura puesta en valor y musealización del edificio dentro del recorrido público de Cercadilla.

Antes de excavar se realizará una limpieza superficial de todo el aula basilical norte y una nueva documentación gráfica mediante escáner láser y ortofotografía. Paralelamente a los trabajos de campo se realizarán actuaciones de lavado, catalogación, dibujo y fotografía de los materiales para avanzar en su estudio. Parte del presupuesto total se destina a actuaciones de conservación