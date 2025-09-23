La reforma de los Colegios Provinciales abre una importante reorganización de servicios en la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, este martes en el Palacio de la Merced

La Diputación de Córdoba ha iniciado ya una gran reorganización de sus diez sedes por toda la capital y de sus servicios a los ciudadanos a través de una reagrupación de los mismos. La primera piedra de esta concentración será la obra de rehabilitación de dos de las tres torres de los Colegios Provinciales del Figueroa, que se convertirá en una moderna sede administrativa.

Posteriormente, el proceso de reordenación por agrupación de las sedes y servicios de la Diputación continuarán, según ha desvelado este martes el presidente de la institución, Salvador Fuentes, con la rehabilitación y ampliación de la sede central de la institución en el Palacio de la Merced, que pasará por la transformación de su aparcamiento en una nueva zona de oficinas que será respetuosa con la fachada.

Fuentes ha presentado esta importante actuación este martes en la sala de prensa. La intervención en la rehabilitación de los Colegios Provinciales tendrá un presupuesto total de 5,2 millones de euros, impuestos incluidos (IVA). La obra se acometerá en tres lotes y fases.

Las dos torres se convertirán en una remozada y moderna sede administrativa. El inicio de las obras, tras licitar la semana pasada la primera fase (lote 1), será previsto para diciembre de este año. El horizonte temporal para finalizar todas las actuaciones de las tres fases y lotes está previsto que sea en diciembre de 2028, después de tres años de intervenciones.

El complejo administrativo de la Diputación de Córdoba en los Colegios Provinciales del Figueroa cuenta actualmente con 300 empleados. El objetivo es que su transformación permita que, cuando esté remodelado, tenga capacidad para acoger a 600 trabajadores de la institución de diferentes servicios.

Detalles

La Diputación, para financiar esta obra, tiene previsto prescindir de dos de sus diez edificios-sedes actuales. En concreto, Fuentes ha desvelado que la institución venderá los inmuebles de Buen Suceso, donde está el IPBS, y también el de calle Imágenes. El objetivo es que su venta se produzca durante el próximo año.

De momento, la Diputación mantendrá las otras ocho de sus diez sedes actuales. A saber, el Palacio de la Merced, que se ampliará, Colegios Provinciales, que se reformará, Abderramán, Ronda de los Tejares, Gran Capitán, avenida Atlántico, Reyes Católicos y calle Caño.

Fuentes ha justificado el inicio de este proceso de reorganización de los servicios y sedes de la Diputación en que los servicios «actualmente están muy dispersos», lo que les «resta funcionalidad», de ahí que con la reforma de los Colegios Provinciales empieza «la concentración de los servicios».