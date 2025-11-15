La reforma del aparcamiento principal del Hospital Reina Sofía de Córdoba entra en sus trámites finales

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía tiene ya sobre la mesa un total de dieciocho ofertas empresariales para acometer un proyecto estratégico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se trata de la instalación de miles de paneles solares ... en centenares de marquesinas que se colocarán en el aparcamiento principal -frente al edificio de Consultas Externas y al nuevo complejo Materno Infantil-.

La Mesa de Contratación de esta actuación que se abrió en julio pasado, y que tiene un coste de licitación de 3,7 millones (IVA incluido) con un 85% de financiación europea, ha dado su visto bueno a estas dieciocho ofertas -algunas de ellas en unión temporal de sociedades- e inicia la valoración de los aspectos técnicos y económicos de las mismas, impulsando un proyecto esperado en el recinto sanitario de referencia de Córdoba. Especialmente para los miles y miles de usuarios que cada día acceden al complejo sanitario para algún tipo de consulta o simple visita.

En concreto se van a montar 3.524 paneles solares en el actual parking del complejo sanitario. Estas más de 3.500 placas solares se instalarán a su vez sobre el techo de las nuevas 251 marquesinas que se colocarán en el aparcamiento. Precisamente, las marquesinas y las placas solares colocadas serán las responsables de permitir que todos los vehículos estén aparcados a la sombra.

El apartado energético va a propiciar que estos 3.500 paneles solares tengan capacidad para generar una potencia pico de 1.762 kilovatios, según los datos recogidos en la memoria justificativa del contrato que sacó a licitación Salud. De otro lado, permitirá también que todos los vehículos estacionados en el parking cuenten por fin con sombra para paliar las altas temperaturas que se viven en la capital cordobesa.