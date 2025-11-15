Suscríbete a
ABC Premium

Salud

La reforma del aparcamiento principal del Hospital Reina Sofía de Córdoba entra en sus trámites finales

Un total de 18 ofertas empresariales han sido aceptadas para el contrato de 3,7 millones que instalará 3.500 paneles solares sobre marquesinas para el estacionamiento

Buscan un hogar de acogida en Córdoba para la pequeña ugandesa Judith, que necesita ser operada en el Reina Sofía

Explanada delantera del Hospital Reina Sofía sonde se va a remozar el aparcamiento e instalar paneles solares
Explanada delantera del Hospital Reina Sofía sonde se va a remozar el aparcamiento e instalar paneles solares Valerio merino

J. Pino

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía tiene ya sobre la mesa un total de dieciocho ofertas empresariales para acometer un proyecto estratégico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se trata de la instalación de miles de paneles solares ... en centenares de marquesinas que se colocarán en el aparcamiento principal -frente al edificio de Consultas Externas y al nuevo complejo Materno Infantil-.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app