La redada policial en el Sector Sur destapa un arsenal de armas ilegales y 45 kilos de marihuana

El juez ha dejado en libertad con cargos a los tres detenidos por esta la operación decretando el prisión a uno de ellos por una requisitoria

La operación antidroga de Bujalance concluye con más de 300 plantas de marihuana intervenidas y 10 detenidos

Una redada antidroga en el Sector Sur se salda con varios detenidos

Imagen de archivo de una redada en la barriada del Sector Sur en Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

La operación contra el tráfico de drogas practicada este pasado jueves se ha saldado con la detención de tres personas que fueron puestas en libertad con cargos por estos hechos tras pasar a disposición judicial investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico ... de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Uno de los arrestados sumaba además un delito de tenencia ilícita de armas y una requisitoria como presunto autor de un delito de intento de homicidio por lo que finalmente ingresó en prisión provisional.

