La redada policial en el Sector Sur destapa un arsenal de armas ilegales y 45 kilos de marihuana

La operación contra el tráfico de drogas practicada este pasado jueves se ha saldado con la detención de tres personas que fueron puestas en libertad con cargos por estos hechos tras pasar a disposición judicial investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico ... de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Uno de los arrestados sumaba además un delito de tenencia ilícita de armas y una requisitoria como presunto autor de un delito de intento de homicidio por lo que finalmente ingresó en prisión provisional.

Los agentes realizaron registros en cuatro viviendas, donde localizaron varias plantaciones indoor de marihuana. En una de ellas se intervinieron nueve kilos y 200 gramos; en otra, 4 kilos y 400 gramos; y en una tercera, una plantación de mayor tamaño que arrojó un peso de 41 kilos y 660 gramos, según ha podido saber ABC de fuentes del caso.

Durante el operativo también se incautó un amplio conjunto de armas y objetos peligrosos: cinco machetes de diferentes dimensiones, dos escopetas de aire comprimido —una de ellas equipada con mira telescópica—, una caja de balines, una escopeta réplica tipo trabuco, dos defensas policiales, una pistola de aire comprimido, una mira de rifle, un palo de madera, dos espadas con inscripción, dos navajas de muelle, un puño americano, unos grilletes y un cuchillo de caza.

Noticia Relacionada Varios detenidos en la redada contra el tráfico de drogas en el Sector Sur Juan Carlos Jiménez La Policía Nacional se encuentra en plena redada en el barrio este miércoles

Según han informado fuentes de la defensa, representada por María del Mar Jiménez, a ABC los tres detenidos han sido puestos en libertad por estos hechos aunque la requisitoria de la Audiencia Provincial de Córdoba contra uno de ellos ha urgido su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de tentativa de homicidio.