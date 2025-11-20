El recién terminado parque Princesa de Asturias de Córdoba ya tiene pintadas

El alcalde, José María Bellido, había visitado el miércoles el nuevo parque Princesa de Asturias, antes conocido como del canal, para darlo por terminado tras una inversión de casi 4,9 millones de euros, y menos de un día después ya tiene la primera señal de vandalismo urbano.
Los vecinos han alertado de la aparición de pintadas en dos de los bancos que forman parte de la zona verde. Se han realizado con grafiti de un llamativo color rojo y sin ningún motivo concreto, ni de palabras ni tampoco de representación gráfica.
Disgusto
La acción ha disgustado a las personas que residen cerca de este espacio, situado entre el canal del Guadalmellato y la avenida de la Arruzafilla, y que se alza como un espacio para el disfrute, con amplio respaldo de los vecinos en todos los momentos del día.
La estampa de un espacio con instalaciones del todo nuevas contrasta con la presencia de estas pintadas, las últimas en una larga lista que afecta a toda la ciudad desde hace décadas, especialmente en las paredes y señales de tráfico.
