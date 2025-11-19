El Real Círculo de la Amistad de Córdoba desiste del suelo en la carretera del Aeropuerto para su complejo deportivo

Estaba ya lista la licencia y se habían hecho planes, pero finalmente el Real Círculo de la Amistad de Córdoba no realizará sus instalaciones deportivas en los terrenos situados en el kilómetro 4 de la carretera del aeropuerto, quince años después de haberse ... dados los primeros pasos.

Así lo ha aprobado la asamblea de socios de la entidad. Como ha explicado el presidente, Nicolás de Bari Millán Cruz, había «un contrato para tener la propiedad de una parcela, y ese contrato se ha resuelto». Eso significa, como ha insistido, «renunciar a alcanzar lo que el contrato contempla». «Ambas partes lo hemos estimado adecuado», ha dicho.

Es decir, el Real Círculo de la Amistad no se hará con estos terrenos ni se llevará a cabo la permuta que se había firmado con el empresario Antonio Carrión, de la empresa Carrión Fernández, para intercambiar otra parcela por la del aeropuerto, con una extensión de 45.000 metros cuadrados.

La resolución de este contrato se realizará mediante «un acuerdo entre partes», como ha confirmado el presidente de la institución de la calle Alfonso XIII. En la cita, la Junta Directiva aseguró que la propuesta aprobada «carece de objeciones jurídicas y garantiza la estabilidad económica del Círculo».

Nuevos proyectos

Además, abre «nuevas opciones para valorar proyectos de interés para la actual masa social» y es «asumible económicamente», según explicó a la asamblea el tesorero. Hace menos de un año se había obtenido la licencia para la urbanización de la zona junto al aeropuerto.

La resolución del contrato llega apenas dos meses después de la muerte de Antonio Carrión, el empresario con quien el Real Círculo de la Amistad había suscrito el acuerdo para la permuta de los terrenos que ahora no se llevará a cabo.