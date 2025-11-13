Suscríbete a
ABC Premium

Economía

El ramal ferroviario central, la «gran esperanza» para la industria y la economía de Córdoba

ABC presenta 'Quién es quién en Córdoba 2025', su directorio de las empresas por sectores, con un millar de firmas presentes

El profesor José Manuel Cansino-Muñoz analiza los retos de los productores en la provincia

La Junta de Andalucía cierra una oferta de FP ligada a la Base Logística de Córdoba con 31 ciclos y 2.100 plazas para opositar

La creación de empresas levanta el vuelo en Córdoba, con una subida del 4% y suma 970 hasta septiembre

José Manuel Cansino-Muñoz, Jorge Ramos, Blanca Torrent y Francisco J. Poyato, con 'Quién es quién Córdoba 2025'
José Manuel Cansino-Muñoz, Jorge Ramos, Blanca Torrent y Francisco J. Poyato, con 'Quién es quién Córdoba 2025' Rafael Carmona
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El movimiento de población irá del sur al norte y del centro a la costa, pero eso no condena a Córdoba, que en los últimos años ha visto crecer la industria y la economía. Hay un motivo de esperanza: la construcción del ramal ferroviario central ... , de Algeciras a Zaragoza con paso por la ciudad, que debe ser el gran motivo de esperanza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app