Rafael Zafra: «Muchas magnas salen por la fuerza que tiene el movimiento de los costaleros»

Hace medio siglo se propuso cambiar la Semana Santa como presidente la Agrupación de Cofradías. Estuvo cuatro años, pero siempre se le ha escuchado

Rafael Zafra, con el Cristo de la Expiración y la Virgen del Silencio, en San Pablo
Luis Miranda

Córdoba

España cambiaba, la Iglesia cambiaba y también tenía que evolucionar la Semana Santa de Córdoba, que atravesaba una época languideciente. No para la Expiración, que desde finales de los años 60 había empezado una etapa de renovación y de vitalidad todo el año. ... En 1975, hace cincuenta años, a su hermano mayor, Rafael Zafra, lo abordó el delegado de Apostolado Seglar, Miguel Castillejo, y le sobrecogió con un encargo: «Me dijo que la Iglesia quería que fuera el presidente de la Agrupación de Cofradías, pero sin que nadie supiera que tenía a la Iglesia detrás. Imagine cómo me quedé. Me habló de la labor en la Expiracion, de los jóvenes. Rafael Salinas llevaba once años de presidente y la Iglesia quería dar un cambio. Gané por dos votos». Allí empezó una gran etapa de renovación que dio algunos frutos de forma inmediata, pero sobre todo a medio y largo plazo.

