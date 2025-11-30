Rafael Zafra: «Muchas magnas salen por la fuerza que tiene el movimiento de los costaleros»

España cambiaba, la Iglesia cambiaba y también tenía que evolucionar la Semana Santa de Córdoba, que atravesaba una época languideciente. No para la Expiración, que desde finales de los años 60 había empezado una etapa de renovación y de vitalidad todo el año. ... En 1975, hace cincuenta años, a su hermano mayor, Rafael Zafra, lo abordó el delegado de Apostolado Seglar, Miguel Castillejo, y le sobrecogió con un encargo: «Me dijo que la Iglesia quería que fuera el presidente de la Agrupación de Cofradías, pero sin que nadie supiera que tenía a la Iglesia detrás. Imagine cómo me quedé. Me habló de la labor en la Expiracion, de los jóvenes. Rafael Salinas llevaba once años de presidente y la Iglesia quería dar un cambio. Gané por dos votos». Allí empezó una gran etapa de renovación que dio algunos frutos de forma inmediata, pero sobre todo a medio y largo plazo.

-Evolucionaba la política, la Iglesia y la sociedad. ¿Quién tiró de quién?

-En el año 75 llegó a Córdoba como obispo José María Cirarda, que venía de ser auxiliar de Sevilla, con Bueno Monreal. Ya venía con un concepto de cofradías muy distinto al que se encontró aquí. La Virgen del Rosario se bendijo en 1973 y conocía a la hermandad. A finales de los años 60 en la Expiración se empezaba a ver un núcleo de gente joven que no comulgaba con la Semana Santa que tenía. Pepe Flores cambió la fisonomía con el lema de que la hermandad es todo el año. Aquí había actividades, y Cirarda vio mucha gente y le gustó. Fue cuando habló conmigo Castillejo.

-¿Qué importancia tuvo Miguel Castillejo en aquel momento?

-Hay gente que dice que perdimos a un gran cura y a un grandioso financiero. Ya había predicado muchos cultos y vio la vitalidad que tenía ésto, y defendió a las cofradías siempre. Nos apoyó mucho.

-¿Cómo estaba aquella Semana Santa de Córdoba?

-Muerta. Yo veía la Semana Santa de Córdoba y cuando fui de niño a la Madrugá de Sevilla, que tenía una vida tremenda. En el año 56 ó 57 la Expiración fue la primera cofradía en bajar por la Cuesta del Bailío. Hay fotos y no se cabía, cuando el resto de días no nos veía nadie. Por eso mi obsesión siempre fue adelantar los horarios. También decía que si no había cantera, no habría futbolistas. Tenían que ir los padres con los niños. En los palcos, de Domingo de Ramos a Miércoles Santo había muy poca gente. Me di cuenta perfectamente que esto había que popularizarlo. Al final es un espectáculo en la calle, es como una obra de teatro. Por muy buenos actores que pongas, si cuando el telón se abre, resulta que no hay nadie en el patio de butacas, aquí está fallando algo.

-¿Pero el espectáculo no corre riesgo de hacerse vulgar en ciertos momentos?

-La gente sale a la calle normalmente a ver un espectáculo, lo cual no quiere decir que a mucha gente no lo lleve a otras dimensiones. Me gusta mucho observar la cara de la gente viendo cofradías y se ve que hay una conexión con algo. Eso sí es evidente. La Semana Santa que hoy vemos en la calle es para sentirse orgullosos de lo que hicimos. Pero hicimos, como digo siempre, un gigante con los pies de barro.

«Hemos pasado de que el protagonista era un ser anónimo, el nazareno que va con un cirio, a que los protagonistas vayan a cara descubirta»

-Acabamos de celebrar el Vía Crucis Magno, la última de una larga serie de grandes procesiones, ahora en todas partes. ¿Qué le parece?

-Cuando presenté el libro de Isidoro Moreno estábamos hablando de magnas. Todos decíamos que había demasiadas, y él decía: «No esperéis que el obispo diga que ya está bien de magnas. Los que tenéis que cortarlo sois vosotros, los cofrades».

-¿Qué le parece el otoño tan saturado de extraordinarias?

-Los empachos son malos en todo, hasta de jamón. ¿Vamos a entrar en adviento o vamos a entrar en Pascua de Resurrección? Antes si llovía te cabreabas, porque hasta el año que viene ya no hay cofradía. Ahora tienes el sucedáneo.

-Ahora que habla de Isidoro Moreno, ha dicho que las cofradías son más sumisas que nunca con el poder civil y eclesiástico.

-Y con el económico. Las magnas triunfan por eso. Al político le interesa, a la Iglesia ahora le interesa también. Se lo puede decir uno que tiene un negocio de hostelería, que en la caja se nota. Y si hacemos como en Córdoba, ida y vuelta, se nota más.

«La Agrupación no debe ser una suprahermandad, sino una gestoría y el presidente no es el suprahermano mayor»

-¿Pero cree que las cofradías piensan en eso?

-Creo que no lo tienen en cuenta. En el fondo hay mucha gente que larga, pero están locos por salir. Y sobre todo salen por la fuerza que tiene el movimiento de costaleros.

-En su etapa en la Agrupación, ¿quiso cambiar muchas cosas?

-Quisimos prohibir las flores artificiales, que se llevara cera y no electricidad, y que los miembros de la junta de gobierno se vistieran de nazarenos y no fueran de paisano. Tuve que sancionar, incluso al Caído, cuando el hermano mayor era Matías Prats. Me costó muchas peleas.

-Y sin embargo, todo aquello volvió cuando se marchó, en 1979. ¿Se sintió fracasado?

-Sí, sí, sí. Porque es lo mismo que sigo pensando ahora. Hay que hacer mucha pedagogía. Quitar las mantillas me costó sudor, sangre y lágrimas. Las mantillas empezaron a llegar con Rafael Salinas porque no había cortejo. Yo estaba de acuerdo en que las mujeres se incorporasen a las cofradías, pero desde el anonimato. Había conseguido que se prohibieran y volvieron. Había más manga ancha, que yo también la tuve.

-¿En qué?

-Se me presentó Rodríguez Nogueras y me dijo que quería sacar a la Merced a costaleros. Se me encendió la luz. Estaba Paco Palomino y le dije que aunque llegaran arrastrándose y tardaran el doble y no cumplieran ni un horario, no se les sancionaría. Si volvían a San Antonio de Padua se acabarían las ruedas, y así fue.

Rafael Zafra, en un momento de la entrevista Rafael Carmona

-¿El nazareno es el gran olvidado?

-El nazareno que va con cirio es el gran protagonista de la Semana Santa. Lo que lo hace protagonista es el anonimato, la humildad, el silencio. Yo veo, pero a mí no me ven. Esa cultura era la cultura que yo conocí. Hemos pasado del protagonista que era un ser anónimo a que el protagonismo hoy va a cara descubierta. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues esos costaleros a los que están viendo. El que viste a la Virgen. El capataz. Cada levantá es un medio pregón para no sé qué dedicado a alguien. Hemos perdido el sentido penitencial de lo que se vive en la Semana Santa, que es la culminación de la Cuaresma para llegar a la Resurrección. La ceniza, la humildad. Hoy los egos de las cofradías están dañando muchísimo.

-Ya está la carrera oficial en la Catedral. ¿Tiene la sensación de que algunas cofradías han ido de la oreja?

-¿Forzado? No es que no quisiéramos ir, sino que hemos ido más rápido de lo que queríamos. Se estaba haciendo muy bien y cada vez iban más. Habría que haberlo dejado hasta que por su fuerza hubiera ido. Cuando las primeras bajábamos a la Catedral había que pagar limpiezas, rampas y seguridad. Luego, con lo de la propiedad, no había que pagar nada y veía a gente que estaban entusiasmados con la Catedral. De pronto se habían convertido, y creo que se debía haber ido de otra manera. Tengo dudas de si es correcto el itinerario: la entrada de la carrera oficial me parece que no tiene mucho sentido. Estéticamente no me gusta y creo que hay que cambiar cosas.

«¿Influencia? No me guardo nada para mí. No quiero que nadie me siga, pero lo creo que es bueno lo ofrezco a quien me quiera preguntar»

-¿La Agrupación es una suprahermandad?

-No, y lo defenderé siempre, y me preocupa mucho. Como cofrade me siento orgulloso de haber sido hermano mayor de mi hermandad. Como presidente, he prestado un servicio a la Semana Santa de Córdoba, pero la Agrupación es una gestoría, y el presidente no es el suprahermano mayor. No es la hermandad de las hermandades, una hermandad es muchísimo más que la Agrupación.

-No debe ser, ¿pero tiene riesgo de serlo?

-No hay riesgo, es que lo es. Las cofradías largan mucho de la Agrupación, pero lo ven así.

-Se le atribuye haber influido en los presidentes, o que al menos le han c consultado.

-La Semana Santa de Córdoba era un tren que quería ir a Barcelona por unas vías que iban a Cádiz. Lo único que hice fue ponerlo en su vía, y parece ser que lo puse en una buena vía. Tengo una norma: no me guardo nada para mí. No quiero que nadie me siga, lo que creo que es bueno lo ofrezco, y el que quiera que me pregunte. Seguramente habrá tenido influencia, pero no he querido tenerla y siempre ha sido para servir a la Semana Santa de Córdoba. Siempre estaré dispuesto a dar mi opinión y tengo experiencia.