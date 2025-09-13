Rafael Lozano Jr hace historia y pasa a la final del Mundial de Boxeo en Liverpool

Rafael Lozano Jr. sigue bordando con mimbre de oro su nombre en la historia del boxeo español a pesar de solo tener 20 años. El púgil cordobés se ha colado en la final del Campeonato del Mundo de Boxeo celebrado en Liverpool en la categoría de –55 kilos. Tras una trepidante semifinal ante el irlandés Patsy Joyce que empezó perdiendo, Lozano finalmente pudo recomponerse y ganar el duelo por decisión dividida (3-2). Este hito es especial al ser la primera vez que un boxeador español logra pelear por el oro en un campeonato del mundo.

El hijo del mítico Rafael Lozano comenzó su camino en el torneo internacional superando al francés Christopher Hippocrate en dieciseisavos. En este primer combate, el 'Balín' impuso desde el primer round un ritmo muy alto gracias a su gran juego de piernas, lo que dejó muy expuesto a su rival que tuvo que encajar muchos golpes directos en los dos primeros asaltos. Con el duelo controlado, el cordobés solo tuvo que jugar a la distancia para llevarse el envite por decisión unánime.

Comienzo arrollador

Ya en octavos de final, Lozano tuvo que sudar algo más ante el italiano Tomasso Sciacca. Los primeros compases estuvieron protagonizados por un boxeo inteligente en el que ninguno de los púgiles quiso ceder ni un solo ápice en el ring, aunque Sciacca dio un paso atrás tras recibir un corte en el rostro en uno de los intercambios con el español. Tras esto, la balanza del combate estuvo mucho más decantada para un Rafael Lozano que mostró su superioridad al llevarse el combate, nuevamente, por decisión unánime.

Estaba demostrando estar de dulce en la competición y ahora era el momento de confirmar las buenas sensaciones y asegurarse un metal en cuartos de final ante el mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu. Lejos de ceder ante los nervios, en el primer asalto se vio una de las mejores versiones de un Lozano que se mostró velocísimo y letal para conectar golpes claros en el torso y en el rostro.

Aunque todo estaba saliendo a pedir de boca, la estrategia de combate pudo verse truncada en el segundo round. El árbitro dictaminó la penalización de un punto para el cordobés por repetidos agarres a su adversario. Aunque esta decisión no gustó en su esquina, el 'Balín' demostró una entereza poco común a pesar de su juventud y optó por un estilo de combate más centrado en el contrataque para obtener un nuevo triunfo unánime.

Hito histórico

El asegurar un bronce era una gran gesta, pero el hambre de Rafael Lozano Jr no tiene límites y en la semifinal le esperaba el irlandés Patsy Joyce, una de las grandes sorpresas del torneo y una joya del panorama internacional que seguía haciendo historia a sus 19 años.

Bajo la atenta mirada de su padre, el cordobés liberó la tensión acumulada en sus hombros y encaró con firmeza los primeros compases del combate. La gran envergadura del irlandés permitió que tuviese el control del primer round al medir perfectamente las distancias y conectar muchos más golpes, llevándose así el primer round al contar con el voto de cuatro jueces.

Era hora de remar y se pudo ver una versión mucho más agresiva del cordobés, pero Patsy empezó a llevarse el combate a su terreno y jugó mucho más defensiva buscando abrazar a Lozano para parar el ritmo. Sin embargo, la pasividad del irlandés le costó muy cara y perdió el segundo asalto al contar con el apoyo de un único juez.

Con todo por decidir, el peso de la historia no le pesó a un Rafael Lozano Jr que hizo gala de su velocidad endiablada para amedrentar a su rival. Un gran crochet de derechas fue una de las acciones más destacadas en un tercer asalto en el que poco pudo hacer su rival para evitar la derrota final por decisión dividida (3-2). Ahora, el cordobés peleara mañana por el oro ante el kazajo Makhmud Sabyrkhan que superó sin grandes problemas al chino Chuang Liu en la otra semifinal.

