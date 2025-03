Recorriendo ayer, despistado, el patio de la calle Trueque me di un golpe en la frente con una viga baja y exterior que separa la estancia principal, la del pozo, con la de los lavaderos.

Como el ritmo de la observación o del disfrute de lo que está sucediéndole felizmente a Córdoba es pausado la cosa se quedó en nada, en un rasguño en el sombrero —me temo que voy a tener que hacerle una visita a Rusi para reponerlo— y en una molestia más que llevadera en la cabeza durante gran parte de la mañana. Y si acaso en un principio de chichón mínimo, ya veremos.

Lo cierto es que no hubo nadie con el móvil en la mano que inmortalizara el pequeño accidente, o el contratiempo más bien, y luego lo colgara en red social alguna, ni tampoco la actitud generosa y hospitalaria del hombre mayor canoso y con zapatillas de paño que estaba sentado en una de las zonas de sombra, al lado de una máquina de coser vieja, y que en cuanto vio lo sucedido se me acercó para ver qué había pasado, me preguntó cómo estaba, me cedió su silla de palo y hasta un cubito de hielo para ponérmelo en la herida mínima.

Al rato, cuando me repuse, seguí la ruta y en la casa en la que nació Pablo García Baena, que era una de las pocas en la que al mediodía no le habían crecido colas de turistas en la zona de San Agustín y San Lorenzo, un cartel avisaba a los visitantes de que estaba prohibido hacer fotos y videos. Bien, bien, bien. Bravo. Eso es. El camino ha de hacerse por ahí. En este mundo en el que vivimos en el que lo que manda es el algoritmo, el posicionamiento en Google y las encuestas digitales sobre las experiencias de ocio o de consumo uno agradece que alguien se preocupe de que la gente sienta, goce y se emocione sin tener que compartirlo con una máquina.

El gurú del 'big data' de la fiesta centenaria que acaba de cerrar su primer fin de semana es una vecina de Santa Marina o de Badanas que no tiene móvil ni sabe qué es el 'whatsapp'. El otro día piqué un momento en un capítulo de 'Verano azul' en una plataforma de series de televisión y ya me han mandado tres correos para preguntarme si, literalmente, «la visualización le ha satisfecho». Y cómo explico yo que mi generación aún no se ha repuesto de la muerte de Chanquete. Pero a un patio vas, sales y el gusto se queda para ti para toda la vida y no se lo tienes que contar a nadie. La caña.