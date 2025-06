El martes de Feria me tocó explicarle qué era lo que celebrábamos en El Arenal a dos parejas de argentinos y, a las tres horas, a un matrimonio talludito de Australia que nos aseguró que era vecino de Elsa Pataky. Lo ... que sigue es lo que recuerdo de las dos conversaciones. La primera, la que mantuve con los cuatro del mismito corazón de Buenos Aires en la calle Alcázar cuando la luz solar se estaba yendo y la portada ya adornaba como es debido.

—Los turistas: «¿Dónde podemos visitar a la Virgen de la Salud? En el plano que nos han dado en el hotel pone que todo este quilombo es para homenajearla a ella».

—El arriba firmante: «No, no, no. Bueno, sí, pero solo un poco. No es un acontecimiento religioso, aunque lleve su nombre. Es más una fiesta en la que la gente baila, bebe, come, se encuentra y viste trajes típicos».

—«¿No rezás entonces aquí?».

—«No. Aquí, rezar, rezar se reza poquito. Es más en clave de esparcimiento».

—«¿De qué?»

—«De diversión. Una cosa relajada, popular».

—«Hoy es feriado, pues?»

—«No, no. Es un día laborable».

—«¿Y la gente por qué no está en el laburo, si todavía es de día? Llevamos aquí desde hace rato y ha estado siempre lleno».

—«Comidas de empresa, reuniones familiares, amigos que se juntan solo en estas fechas... A la oficina por la mañana y por la tarde a descansar, si es que aquí se puede descansar».

—«Colosal. ¿Y las mujeres? ¿Dónde compran esos trajes estampados? ¿Y la música típica dónde la escuchamos? Porque lo que hemos oído en los sitios en los que hemos entrado es como de discoteca».

—«Comprendo. En ese punto tenemos que mejorar. Miren, en el extremo opuesto a la portada está la Caseta Municipal, y allí hay un tablao, un escenario quiero decir, donde suelen bailar sevillanas».

—«No, no, sevillanas, no. De Córdoba mejor».

—«Es que el baile típico de la Feria de Córdoba son las sevillanas».

—«Me confundís. Sos un pelotudo».

Y cuando la madrugada está asomando sus garras peligrosamente te ves charlando en El Lagarillo con dos guiris de un exclusivo lugar de Oceanía que se llama Byron Bay.

—«¿Es muy famoso este grupo, no? Porque la sala de conciertos está llena».

—«Caseta, no sala. Y famoso, en Córdoba. Hacen versiones de canciones muy conocidas de los años ochenta. Se llaman así, Planeta 80, por eso».

—«La música tradicional de esta fiesta, entonces».

—«Más o menos. Ustedes diviértanse y no se hagan más preguntas. Y, por favor, díganle a Elsa que este señor, que no es de Murcia sino de Córdoba, también estuvo muy enamorado de ella».