Hombre, hermano, no confundas la trabajadera con la mancuerna ni el costal con las mallas ajustadas que te ciñes para lucirte en el gimnasio. A ver si somos conscientes de lo que tenemos entre manos, o sobre los hombros: igual no has caído ... hasta ahora que una encuesta te ha sacado los colores, pero de lo que se trata es de algo muy serio.

El peso que te cansa es el de una historia de redención, de amor y de misericordia con algún milenio que otro de recorrido ya y a la que hay gente, mucha gente, que se aferra cuando las cosas no le van bien e incluso cuando todo le sonríe. Noticia Relacionada EL NORTE DEL SUR La chinita de El Arenal Rafael Aguilar Por eso la carga por la que sudas tanto es extenuante: te lo puedes creer o no, y bien que te vendría estar en el camino de hacerlo si es que te has decidido a meterte ahí abajo, pero lo que llevas ahí arriba es a un señor que vino para señalarle a sus congéneres un mensaje de paz, de comprensión y de perdón, y que fundó una institución que con sus virtudes y con sus defectos lleva no poco tiempo siendo una referencia para gran parte de la humanidad, un sitio que a veces no es ni mucho menos físico pero en el que millones de personas encuentran un refugio y gracias al que comprenden qué significa la palabra esperanza. Como si eso fuera poco. Por quien tocan los músicos que vienen detrás es por él y también por su madre, que aquí se llama de una manera y allí de otra, que en este pueblo va con palio y en el otro la portan no ocultos bajo el respiradero ni la gualdrapa sino a la vista de todos: una mujer que llora sin descanso por su hijo y que si la observas con detenimiento apreciarás en su gesto una tristeza enigmática, pocas veces rotunda o definitiva, y con un rastro sutil y a veces casi imperceptible de alegría contenida, y eso no es una casualidad, sino la muestra de que hasta en el dolor más oscuro e incurable hay un reducto de consuelo. Por eso, lo sabrás, se celebra la Semana Santa, que en realidad es el prólogo del día en el que está a la vista de quien quiera verla la clave de bóveda de quienes tienen fe, que son legión: el domingo final en el que parece que acaba todo pero que en realidad está empezando porque lo que está proclamándose, aquí en Santa Marina por ejemplo, es que después del sufrimiento hay vida, que lo sigue a la muerte no es la nada sino la resurrección. Pero tampoco hay que sorprenderse de las conclusiones del informe del Instituto de Investigación Concepto que dice que casi siete de cada diez hermanos del costal no va a misa ni recibe los sacramentos: echa un vistazo a los nazarenos por costumbre, a las Comuniones con el padre o la madre del niño vencidos por el formalismo, al romero sin más ganas que las del jolgorio. Y el obispo, recién llegado, se las ve el hombre con estudios como estos.

