Me miró fijamente a los ojos, muy cerca como estábamos del altar mayor de la Catedral, y me dijo: «Si usted se dedica a escribir vaya corriendo a leer al Inca Garcilaso, si es que no lo ha hecho ya; es un grandísimo ... escritor, un cuzqueño que en Perú fue una síntesis de lo español y lo inca, uno de los grandes prosistas de su época». Era el mes de noviembre de 2018 y Mario Vargas Llosa estaba en los papeles y no precisamente en los que más le gustaban: su romance con Isabel Preysler le brindaba un festín al couché y él llegaba a Córdoba a recoger uno de los Premios Averroes de Oro que cada año entrega la Asociación Profesional de Informadores Sanitarios, en concreto uno extraordinario de las Letras.

Noticia Relacionada Perú se vuelca para despedir al universal Vargas Llosa Paola Ugaz La familia y amigos del escritor lo velan en la biblioteca de su casa, con todo el país volcado en el homenaje El entonces deán-presidente del templo diocesano, Manuel Pérez Moya, capeaba como podía el interés de los periodistas que nos arremolinábamos entre la admiración y la incredulidad en torno al Nobel, pero éste le hacía ver a su guía que los reporteros no le molestaban, sino más bien al contrario, que éramos de los suyos, aunque solo fuera un poquito. Y ahí lo teníamos, tan caballeroso como parecía en la televisión, en la radio y en las fotos de las revistas, tan elegante como la prosa de sus novelas más celebradas. Esa mañana él acababa de visitar la tumba de Luis de Góngora y el mihrab, que confesó que no había vuelto a ver desde hacía seis décadas, cuando paró en la ciudad siendo un estudiante, y después lo llevaron a la capilla de Ánimas para que conociese el sepulcro del autor de los 'Comentarios reales', y a continuación al Archivo, del que salió con un libro de Manuel Nieto Cumplido y con un facsímil de un texto de su admirado Inca. «Entonces son ustedes los periodistas de la ciudad. Es un gusto conocerles. Ánimo con su oficio. Sean tenaces», dijo cordial a la espera de alguna pregunta. «Que qué me parece esta ciudad: soberbia, porque retrata distintas etapas de la historia de la Humanidad», respondió a la primera de ellas. «Cuando leemos nos damos cuenta de que los mundos que imaginan los escritores pueden ser mejores del único que vivimos en realidad, y eso nos hace críticos, rebeldes. Y eso alienta el progreso de los hombres», avanzó sobre el discurso de agradecimiento que tenía previsto esa tarde por el Averroes en el Teatro Góngora. Se llevaron a Mario y no dio tiempo a mandarle saludos para Pantaleón ni Don Rigoberto, a darle las gracias por las radionovelas de la tía Julia y su escribidor, a preguntarle si él sabía a ciencia cierta en qué momento se jodió el Perú, Zavalita. Ni a quitarse el sombrero por los artículos perfectos de los domingos alternos en los que más de una generación de lectores aprendió que no se podía pasar por esta vida sin leer 'Madame Bovary' ni 'Tirant lo Blanc'.

