Aquí a un colega le preguntaron el otro día unas flamencas llegadas de más allá de Despeñaperros que en qué caseta de la Feria de Córdoba ponían sevillanas, que llevaban un buen rato dando vueltas por El Arenal y en cada sitio en ... el que entraban oían poco más que reguetón. Al amigo no le fue sencillo responder al requerimiento de las forasteras, y eso que es un hombre bien informado y con la cabeza en su sitio. Vale, se trata de una anécdota y de ahí a la categoría hay un trecho largo, pero sí que retrata hasta qué punto la Feria de Mayo —vale, vale, vale, de Nuestra Señora de la Salud y todos sus avíos— no termina de encontrar su sitio en la ciudad, en el calendario, en el ciclo festivo que empieza en abril y que termina abrasándonos en las mismas lindes de junio.

Noticia Relacionada Martes de Feria, la felicidad dilatada de un reencuentro Luis Miranda El Arenal empieza a recobrar la intensidad con una jornada que arrancó tras el trabajo y que se hizo más animada bajo un calor intenso

Reconozcámoslo, que no pasa nada: vamos allí, al quinto infierno, soportamos las apreturas del transporte público, el taxi que llega a la parada cuando puede y le dejan, el solano que nos achicharra si llegamos andando cruzando el Balcón del Guadalquivir, y sí, nos lo pasamos bien, vemos a ese compadre que creíamos perdido, a la novia de antes, al primo segundo, al tipo que nos trae el pan a casa y que resulta que es hermano de la cofradía que monta la caseta, al sobrino que viste de corto en la jaca que crio el abuelo. «Una copita, ¿otra más?. Toma el montadito, ahora vamos a ver al de la peña del barrio a la calle del Guadalquivir, mira qué maravilla de portada».

Pero ahí sigue la asignatura pendiente. O suspendida. Hasta hace unos años la mayor parte de las carencias de la cita, que son muchas, tenían un pase. Que llevábamos poco tiempo, que quién va a competir con el sitio de La Victoria, que ir a los toros a ver cómo Román se doctora es complicado, que las temperaturas son insufribles y eso no hay quien lo amortigüe por mucho que el cambio climático esté ya aquí, y que conste que nosotros nos adelantamos a todo con el microclima y los chorritos de agua en las calles medulares del recinto. Pero ya no hay excusa: nos hemos hecho mayores: a la Feria están a punto de amenazarle las canas y los huecos en la dentadura con los treinta años bien cumplidos que tiene, y no sabe qué quiere hacer con su vida. La situación ha sido siempre incómoda para las alcaldesas y los alcaldes —por ese orden— de Córdoba, y para los que han sido y son del PP lo es más: Rosa Aguilar, Isabel Ambrosio y el querido Ocaña hicieron lo que pudieron y sin mucho convencimiento, porque ellos estaban a gusto con el cocherón y con el reguetón siempre que no hubiese problemas de orden público. A Nieto se le atragantó la cosa, porque los caseteros que querían y quieren una celebración aseada y hasta bonita lo consideraban de los suyos y le exigían lo que quizás no podía darles. A Bellido le pasa lo mismo. Y todos pasarán y esto seguirá igual. Y nos seguirá encantando.