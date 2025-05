Cállate. Es que no te das cuenta de que las palabras estorban justo ahora, cuando lo mejor de esta ciudad está concentrado entre estas cuatro paredes de cal abiertas al cielo de mayo. No hables, porque no hace falta. En otros sitios las palabras ... halagan, hacen gracia, acarician, consuelan. Aquí no. De lo que nosotros hemos hecho un arte es de los silencios. Esta cualidad tan sublime de no abrir la boca con esa elegancia enigmática no la tiene todo el mundo. Para guardarse las cosas tan adentro hay que ser más largo que para decirlas. A ver quién se atreve a ponerle nombre a lo que estás viendo. A lo que sucede. Para disfrutarlo no hay que saber ni leer ni escribir. Siéntate cuando empiece a caer el sol en la sombra mínima y reparadora, allí donde los muros filtran solo a medias lo que sucede afuera, que es el mundo. Otro mundo distinto a este. Mira, pero no señales. Haz como si nada. Como si todo esto pasara sin figurantes, sin guion, sin distinciones, sin premios, sin turistas, sin mirones. Párate a pensar que aquí sobra el que sobreactúa, el que imita, el que compite. El que no sabe de qué va la cosa. De lo que se trata es de dejar que la costumbre fluya con sus ritmos y con sus tiempos. ¿Lo oyes? Es una mecedora que se vence en la tarde última, en la noche anterior a que la noche llegue de veras. La mujer de canas largas y piel reseca, la que entorna los ojos, la que sonríe y la que asiente cuando alguien pregunta cualquier tontería es la madre o la abuela de cualquiera de nosotros. De aquí justo venimos. De un patio así. De una vida parecida a esta que recrea este tramo central de mayo. No, no hay que remontarse a Roma, ni al dominio musulmán, ni a la huella judía, tampoco al molde de la cultura cristiana. No es preciso. En el fondo todo es más simple. El gran mérito es haber convertido una forma de vida más que menesterosa, pobre con todas la letras en no pocas circunstancias, en un hecho bello cuyo disfrute estético conmueve y hasta emociona a quien lo contempla.

Echa un vistazo a la fuente del centro, pon el oído a la cadencia del agua, reclínate para que te sople en la cara la brisa fresca en la que se consume esta primavera tan breve de Córdoba, echa una cabezada para que el sueño te ronde por la calle Aceite, el pueblito mínimo de Marroquíes, el verde y el añil de Viana, la barrica de Lineros, el zaguán de Enmedio. Y cuando te despiertes hazle sitio al recuerdo, deja que te estremezca de nuevo: si a ellos, a los que nos precedieron, les contásemos ahora que una parte importante del mundo admira sorprendido la máquina Singer, el apero de la labranza, el azulejo desteñido, la flor modesta y el brocal del pozo nos tomarían por locos. Pero cállate, porque ahora que el día se ha consumido estoy escuchando el postigo de la puerta recia y llega el momento de tener que irnos por donde hemos venido.

