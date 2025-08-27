municipal
El quiosco de la trucha del Paseo de la Victoria formará parte de la Delegación de Juventud
A partir de ahora, servirá como camerino y un punto administrativo y de artes escénicas
El alcalde de Córdoba señala que las cuentas de 2026 se «parecerán bastante» a las de 2025 al no tener tanto dinero del Estado como se preveía
La teniente de alcalde delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este miércoles de que el quiosco de la trucha, junto al Quiosco Joven del Paseo de la Victoria, pasará a formar parte de la Delegación, para complementar sus actividades, con una reforma durante el año 2026.
En declaraciones a los periodistas, la concejal ha explicado que «hasta hace poco se utilizaba por parte de Parques y Jardines para guardar su material y ahora formará parte de este espacio que la juventud y que los cordobeses ya relacionan con la Delegación, como es el Quiosco Joven».
Además, ha comentado que «hasta ahora se utilizaba el Mercado Victoria para poder cambiarse los artistas que actúan en el Quiosco Joven», de modo que «formará parte ahora como camerino y un punto administrativo y de artes escénicas». De hecho, se estrenará con una intervención, «que no va a dejar indiferente a nadie», en el marco de la Velá de las Flores, que cumple ya tres años, «aunque el proyecto definitivo se producirá a lo largo del año 2026», ha añadido.
Al respecto, la edil ha apuntado que «con esta incorporación se pretende dotar a los jóvenes de recursos que les sirvan de escaparate para poner en valor su talento, ofreciéndole oportunidades que contribuyan a su desarrollo personal, y acercar las diversas alternativas de ocio saludable a la juventud cordobesa».
Junto a la actividad en la Casa de la Juventud, en Corredera y El Higuerón, se trabaja ya de manera coordinada con Sureste, Distrito Centro y Santa Cruz para «seguir aumentando los espacios de ocio alternativo que estén de manera perenne todos los sábados abiertos para la juventud cordobesa», ha expresado Bustos, de cara a «encontrar un ocio alternativo, saludable y seguro», y ello con la labor con diferentes entidades.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete