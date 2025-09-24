¿Te has quedado sin dorsal para la Media Maratón de Córdoba? Este miércoles por la tarde se activan 250 plazas extra

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha aprobado la ampliación de los dorsales previstos para la edición número 39 de la Media Maratón en 250 más, para dar respuesta así a la elevada demanda y al interés generado por dicha prueba, que se disputará el 30 de noviembre.

Dichos dorsales adicionales se pondrán a la venta a partir de este miércoles a las 18.00 horas hasta agotarse, y estarán disponibles en la plataforma de inscripciones oficial -pincha en este enlace para acceder a ella-. La suma de estos nuevos dorsales, ha destacado el Imdeco en un comunicado, «refleja nuestro compromiso por ofrecer una experiencia accesible a todos los aficionados al 'running', así como la voluntad de convertir el evento en un referente a nivel nacional», ha explicado la edil de Deportes y presidenta de este instituto municipal, Marián Aguilar.

De este modo, la organización prevé reunir a cerca de 7.800 corredores. La Media Maratón de Córdoba, ha añadido Aguilar, «no solo es una prueba de resistencia, sino una oportunidad de celebrar la pasión por este deporte».

La ampliación del número de dorsales en 250 asegura un entorno seguro y bien organizado en la Media Maratón de Córdoba, garantizando la cobertura técnica y sanitaria necesaria. Esto permitirá que cada corredor disfrute de una experiencia positiva y fluida, respaldada por un equipo comprometido con el buen desarrollo y seguridad durante la prueba.

Los 7.500 dorsales iniciados, agotados en julio

Fue en abril cuando el Imdeco puso a la venta los 7.500 dorsales previstos inicialmente y en julio, cuatro meses antes de la celebración de la Media, todos se agotaron, «en un claro reflejo de la gran expectación generada por las últimas ediciones de esta emblemática prueba». Esta rápida venta, ha apuntado la edil, es «testimonio del compromiso de los corredores y aficionados que, año tras año, convierten la Media Maratón de Córdoba en un evento ineludible en el calendario deportivo».

Desde el Imdeco, ha añadido, «agradecemos a todos los participantes que han confiado en nuestra organización para vivir esta experiencia única y animamos a quiénes aún no lo han hecho a hacerse con uno de los nuevos dorsales para disfrutar de esta fiesta del deporte».