Puerta grande para Jiménez, Durán y De Justo en Priego de Córdoba

Manuel Osuna Priego de Córdoba 31/08/2025

Actualizado 01/09/2025 a las 00:15h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El Coso de las Canteras de Priego presentó en la tarde de este domingo una entrada cercana a los tres cuartos del aforo para presenciar, en una agradable jornada de temperatura, una corrida de toros en la que se lidiaron reses de la ganadería Ave María, de desigual presentación.

Destacó especialmente el quinto toro de la tarde, que mereció la vuelta al ruedo por su nobleza y el buen juego que supo sacarle Borja Jiménez. Sin embargo, el presidente del festejo, Javier Ibáñez, no supo verlo ni entenderlo, privando al público de un reconocimiento merecido.

Noticia Relacionada La gran corrida de toros de Priego, en imágenes manuel osuna De Justo y Jiménez fueron los triunfadores, cortando cada uno de ellos cuatro orejas

El festejo estuvo amenizado por la Banda de la Esperanza de Córdoba, que se estrenaba en este tipo de espectáculos y logró una notable actuación, obteniendo una alta calificación para tratarse de su primera vez en un evento taurino.

Noticia Relacionada Lances de Futuro seguirá al frente de la plaza de toros hasta 2030 ABC Córdoba José María Garzón llega a un acuerdo para la propiedad para prorrogar la gestión, que comenzó en 2020

La lidia se desarrolló en un ambiente netamente taurino, con una conexión constante entre público y toreros que contribuyó a que todo fluyera en favor del espectáculo. Puntualmente, a las siete de la tarde -hora prevista- comenzó el paseíllo, encabezado por las tres figuras del cartel. Antes del mismo, se hizo entrega a los hijos de Francisco Medina, quien fuera torilero del coso durante muchos años y fallecido tristemente este año, de un cuadro réplica que representa una de las puertas de chiqueros del Coso de las Canteras.

En lo estrictamente taurino, Emilio de Justo recibió al que abría plaza con el capote en tablas, sacándolo con vistosas verónicas hasta los medios. Con la muleta, hilvanó dos primeras tandas por el pitón derecho, cuidando cada embestida del animal. Todas las tandas fueron por ese lado, ya que el toro presentaba muchas dificultades por el izquierdo. Solo pudo sacarle una tanda de naturales, sin apenas lucimiento. Tras la última serie con la diestra, se fue a por la espada y, colocando al toro en los medios, logró una estocada efectiva, aunque algo trasera. El presidente concedió una primera oreja, y, tras soportar una fuerte bronca, terminó otorgando una segunda de forma bastante generosa, bajando así el listón en la concesión de trofeos.

En su segundo toro, De Justo no tuvo tanta suerte. Le tocó un ejemplar sin fijeza, abanto, que le hacía hilo y lo buscaba por ambos pitones. No obstante, la profesionalidad del torero, forjada tarde tras tarde en los ruedos, le permitió imponerse al animal. Bajando la mano y provocando con temple, logró extraer dos vistosas tandas por ambos lados. Una estocada trasera le valió, de forma incomprensible y nuevamente generosa por parte del presidente, otras dos orejas.

Curro Durán, falto de festejos

Borja Jiménez se presentaba por primera vez en el Coso de las Canteras, siendo el único del cartel que debutaba en esta plaza. Recibió a su primero rodillas en tierra con dos elegantes largas cambiadas, llevándolo hasta los medios. Tanto en este como en su segundo toro, Jiménez demostró por qué está situado en lo alto del escalafón.

Ambas faenas fueron construidas con temple, sometimiento y detalles propios de una figura del toreo. Certero con la espada en ambas ocasiones, cortó dos orejas en cada uno de sus toros, ganándose a ley su salida a hombros.

Por su parte, Curro Durán acusó la falta de festejos. En su primer toro se le vio desconfiado y fuera de sitio, aunque logró algunas tandas vistosas. En su segundo, el más complicado del encierro, supo entenderlo mejor. Tras una estocada casi entera, hizo rodar al animal y consiguió una oreja, lo que le permitió también salir a hombros junto a sus compañeros.