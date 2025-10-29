Un gran Salerm Puente Genil cae por la mínima ante el Cartagena y dice adiós a la Copa (0-1)

El Salerm Puente Genil dijo adiós a la Copa del Rey tras caer por la mínima ante el Cartagena en un gran partido de los rojinegros que, a pesar de jugar ante un equipo de superior categoría, compitieron los 90 minutos en un choque ... muy igualado.

El partido, con lleno en las gradas, empezó accidentado porque al minuto de juego, el árbitro tuvo que parar el juego para que fueran atendidos Marcos Pérez y Ortuño tras un choque de cabezas. Ambos jugadores se incorporarían al partido con un aparatoso vendaje en la cabeza. La fase inicial sería de dominio local, intentando meter en su área a los murcianos aunque los de Javi Rey mostraban una gran seguridad atrás como están haciéndolo durante toda la temporada en Primera RFEF.

Sería antes del ecuador del primer acto cuando los aficionados verían la primera ocasión del partido y sería para los de Álvaro Cejudo con un remate de Tommy a las manos de Lucho García tras una gran jugada de Rafita por la derecha. Solo un minuto después, Azael de tiro desde fuera del área, también pudo hacer el primer pero salió rozando el palo de la portería visitante.

Buen arranque pontano

Hubo que esperar al minuto 26 para ver la primera acción peligrosa del Cartagena ante un Salerm que seguía haciendo las cosas muy bien. Una oportunidad que llegó tras un saque de esquina rematado de cabeza por Ortuño arriba. Posteriormente, el partido de trabó mucho. Ambos equipos no querían cometer ningún fallo con un terreno de juego muy rápido por el agua caída antes y durante el choque. Y de esa forma, con el partido tremendamente igualado y sin notarse la diferencia de categorías, se llegaría al descanso con el marcador inicial.

Comenzaba el segundo tiempo de nuevo con el Salerm Puente Genil muy enchufado y queriendo meter en su campo al Cartagena. Entraría Cacho por Azael en los rojillos. La primera gran ocasión del segundo acto sería de los visitantes. Tras una salida de Benito del Valle de su área, el rechace le caería a Ortuño que desde fuera del área la tiraba fuera. Era el minuto nueve.

Gol visitante

La respuesta de los locales fue inmediata con un remate acrobático de Salva Vegas desviado. El partido se volvió a loco y en una rápida acción de los de Javi Rey se iban a adelantar con un pase de la muerte de Calderón para Kevin Sánchez que batía a Benito del Valle. Rápidamente Cejudo movería el banquillo dando entrada a Carlos Ramírez y Lalo por Salva Vegas y Tommy Montenegro El gol dejó tocado a los locales porque Ortuño pudo hacer el segundo poco después con un remate de cabeza de Ortuño a la madera.

Despertó el Salerm a los 20 minutos del segundo tiempo con un remate desde el interior del área del recién incorporado Ismael García que atajó Lucho bien colocado. Con el paso de los minutos el Cartagena fue dominando el tempo del partido y jugando con ese marcador a favor ante un Salerm que le costaba mucho aunque seguía intentándolo de todas las formas posibles.

Los minutos pasaban, el dominio era claro de los pontanenses, pero era prácticamente imposible penetrar en la zaga cartagenera. Entraron Lalo y luego Capilla para revitalizar el ataque de los pontanos pero el Cartagena seguía demostrando ser un hueso duro atrás.

El final del partido dejó el enorme y prolongado aplauso de la afición a sus jugadores. El sueño de la Copa se acaba para el Salerm que jugó un gran partido ante un muy buen rival de superior categoría.