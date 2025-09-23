Puente Genil celebrará el 3 de octubre una gran movilización contra los últimos tiroteos y reyertas

El alcalde con la subdelegada del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad de Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil llama a una gran concentración este próximo viernes 3 de octubre, a las 19.30 horas en la Plaza de España (frente a la Iglesia de San José), como «expresión pública de unidad frente a la delincuencia y en defensa de la convivencia pacífica», ha señalado su alcalde Sergio Velasco.

Bajo el lema 'Puente Genil unido frente a la violencia' cuenta con el apoyo unánime del resto de grupos políticos en una comisión previa al Pleno que ratificará este acuerdo. Se trata de una respuesta del Consistorio al aumento de la delicuencia por el auge de tres clanes de narcotraficantes que operan en el municipio.

El regidor local ha apuntado que se quiere enviar un mensaje claro: «Ni miedo, ni silencio, ni impunidad. La unidad de todos es la mejor respuesta contra la delincuencia». Y es que, el alcalde entiende que «Puente Genil no puede, ni debe, normalizar los episodios de violencia vinculados al narcotráfico y a la tenencia de armas de fuego», ha agregado.

De ahí que, el pasado 15 de septiembre, Velasco remitiese una carta a la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, solicitando la convocatoria de una reunión urgente, en la que participasen también los portavoces de los grupos municipales, con el fin de abordar conjuntamente la situación y articular un plan específico de lucha contra la criminalidad organizada.

Medidas propuestas por el Ayuntamiento

Entre las medidas propuestas, cabe destacar el refuerzo de la investigación frente al narcotráfico, el control de la tenencia ilícita de armas, la lucha contra el blanqueo de capitales y la investigación patrimonial de los clanes de la droga.

El regidor local ha puesto en valor la «lealtad institucional, la responsabilidad y la unidad de todos los grupos municipales ante un problema que trasciende la política local», así como el compromiso de la Guardia Civil y la Policía Local, «cuyo trabajo y coordinación son fundamentales para la seguridad de Puente Genil».

«La concentración que convoca el Ayuntamiento sólo es contra los violentos y los delincuentes que ponen en riesgo nuestra convivencia y mancillan la imagen de nuestra tierra. En ningún caso se dirige contra otra Administración», ha apostilla do Sergio Velasco. La Guardia Civil sigue trabajando para esclarecer el último tiroteo que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, en la barriada Poeta Juan Rejano y que dejó a dos personas heridas.