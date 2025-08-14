El puente de agosto llega a Córdoba con la ocupación hotelera en mínimos

El puente de agosto no llenará los hoteles de la capital cordobesa. Así lo confirman los datos facilitados por varios establecimientos, que coinciden en señalar que este año el arranque de la segunda quincena llega con cifras discretas y un ambiente muy alejado de la animación que viven otros destinos andaluces.

En el Hotel Hesperia, las previsiones para el puente se sitúan en un 68% de ocupación el jueves, 78% el viernes, 81% el sábado y 54% el domingo, con una clientela mayoritariamente nacional. En el AC Córdoba, apenas 30 habitaciones de las 98 disponibles están reservadas. El Hotel Selu habla de un verano «muy flojo» y se queda en torno al 10% de ocupación.

El Hotel Omeyas decidió cerrar en julio hasta este 14 de agosto. «Me lo veía venir. Por la zona está todo muerto; hablando con compañeros todos nos dicen que menos mal que cerramos porque este verano está siendo de los peores», asegura su responsable. El Hotel Córdoba Centro espera para el día 14 un 65 % de ocupación, y un 75 % tanto el 15 como el sábado 16, cifras por debajo de otros años.

La explicación que dan los hoteleros se repite: el calor extremo y una oferta cultural y de ocio veraniega insuficiente. Señalan especialmente el cierre parcial del Alcázar, uno de los monumentos más visitados, que mantiene clausuradas sus estancias interiores por obras. Solo se pueden recorrer los jardines, en horario reducido hasta mediados de septiembre, lo que resta atractivo a las visitas.

El Alcázar, junto a la Mezquita-Catedral, forma parte del circuito básico de quienes visitan Córdoba. «Si un monumento clave está cerrado y no hay un programa nocturno potente, la gente opta por otras ciudades», lamenta un empresario del sector. Otros recuerdan que espectáculos como las proyecciones nocturnas en el Alcázar, hoy suspendidas, eran un imán en verano para alargar estancias.

A pesar de que el Ayuntamiento mantiene una programación de flamenco, conciertos y actividades de barrio, los hoteleros consideran que el «producto» de agosto es menos competitivo que el de otras capitales andaluzas con festivales y grandes eventos culturales. En un verano marcado por las reservas de última hora, la ausencia de reclamos adicionales pesa más de lo habitual.

