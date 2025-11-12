El PSOE y vecinos de Levante urgen al Ayuntamiento de Córdoba acabar con los problemas de seguridad de los gorrillas

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este miércoles el «abandono» al que el gobierno municipal del PP «tiene sometido al distrito de Levante, y en especial barrio de Sagunto-Edisol». Se hace eco de las peticiones ... de los vecinos, relacionadas cno la falta de luz y los problemas de seguridad de los gorrillas.

No sólo al Consistorio: también ha urgido al Gobierno andaluz del PP, a que proceda a «la apertura de las Urgencias en el Centro de Salud de Levante», para cuyo entorno ha reclamado una reurbanización, «como zona verde y de esparcimiento público».

Romero ha defendido la necesidad de esto último, pues dicho entorno «concentra graves problemas de convivencia, por la falta de iluminación y la peligrosidad que supone para vecinos y comerciantes la sucesión de peleas, destrozos y robos en la zona».

Noticia Relacionada Carmen González y el relevo de Hurtado en el PSOE municipal: «No está en los tiempos del partido» Luis Miranda La concejal no se pronuncia sobre el futuro candidato a la Alcaldía y asegura que ahora están centrados en las autonómicas

Romero, que ha estado acompañado por representantes vecinales y comerciantes de la zona de Edisol y de la calle Sagunto, ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, «en reiteradas ocasiones, los problemas de Levante, la última vez en mayo», cuando los socialistas presentaron «un cronograma de actuaciones», pero el gobierno local del PP «sigue dando la espalda al distrito y no ha ejecutado aún ni las demandas más urgentes».

Además de «suciedad, falta de árboles, acumulación de tocones, abandono generalizado de asfaltado, carencia de luminarias y de papeleras», Romero ha puesto el foco en «los problemas de convivencia que se producen en la zona anterior al centro de salud, por la concentración de gorrillas durante el día y la falta de iluminación por la noche, lo que la convierte en la boca del lobo y da lugar a robos en los comercios colindantes, destrozos y peleas».

Zona verde

Por eso, Romero ha instado al gobierno municipal del PP a «iluminar y reurbanizar el entorno como zona verde y de esparcimiento público», señalando que la consiguiente «eliminación del parking en superficie y el cobro de los gorrillas se solventaría con la recuperación del proyecto de aparcamiento de Lepanto iniciado» por por la anterior alcaldesa socialista de la ciudad, Isabel Ambrosio, pero «han pasado seis años» y desde el gobierno local del PP «no han hecho nada, máxime después de la eliminación de aparcamientos en la Ronda del Marrubial».

Además, Romero ha urgido al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía a «la apertura inmediata de las Urgencias en el Centro de Salud de Levante, que acumulan dos años cerradas», desde su conclusión, siendo ya «la cuarta vez que prorrogan la apertura de las Urgencias del Centro de Levante, y ahora nos dicen que para enero».