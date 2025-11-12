Suscríbete a
Demandas

El PSOE y vecinos de Levante urgen al Ayuntamiento de Córdoba acabar con los problemas de seguridad de los gorrillas

Pide más luz y que se escuchen las peticiones de los vecinos de la zona

Salud anuncia que la apertura de las nuevas Urgencias de Levante será antes de final de año

El concejal José Antonio Romero muestra fotografías con las zonas con problemas
ABC Córdoba

Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este miércoles el «abandono» al que el gobierno municipal del PP «tiene sometido al distrito de Levante, y en especial barrio de Sagunto-Edisol». Se hace eco de las peticiones ... de los vecinos, relacionadas cno la falta de luz y los problemas de seguridad de los gorrillas.

