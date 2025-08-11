PSOE y Podemos suben el tono tras el incendio de la Mezquita de Córdoba: rechazan que dinero público vaya a rehabilitarla

Podemos y PSOE han subido el tono en el incendio sufrido por la Mezquita-Catedral de Córdoba en la noche del viernes. Si en un primer momento la líder provincial de los socialistas, Rafi Crespín, aseguró, sin conocerse aún de forma oficial ni el origen del fuego, que «los cordobeses necesitan saber en qué se falló», el portavoz de esta misma formación en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Hurtado, ha ido un paso más allá.

A través de sus redes sociales, éste ha rechazado las declaraciones del alcalde, José María Bellido, en las que apuntaba a un apoyo del Ayuntamiento en las tareas de rehabilitación tras los daños sufridos por el templo, que es el principal reclamo turístico de la capital -un sector muy importante en la economía local-.

Se ha preguntado de forma retórica: «¿Por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia». Después, ha apuntado que «lo deben pagar los responsables» y calificar de «otra metedura de pata más» de Bellido sus declaraciones. Hay que recordar que Junta, Gobierno central y Diputación han mostrado también su disposición a colaborar en el proyecto de intervención sobre los daños causados por el fuego, muy limitados a dos capillas -una de ellas no se mostraba al visitante y se usaba como almacén-.

Críticas de Podemos

«Los ciudadanos no debemos de pagar los errores y desaguisados de terceros», ha proclamado el portavoz socialista, quien se ha preguntado si «no tiene ningún seguro el Cabildo Catedralicio [entidad responsable del monumento]», antes de instar a «aclarar lo sucedido» para que de esa forma «los representantes de la ciudadanía hablemos con fundamentos». «Pero pagar la rehabilitación no nos corresponde al bolsillo de todos», se ha reafirmado Hurtado en su reflexión.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha defendido que la Iglesia asuma en solitario el coste de la reparación de la Mezquita-Catedral. En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, durante su asistencia al acto de homenaje ante el monumento que recrea el fusilamiento de Blas Infante, ha sostenido que «lo que ha pasado con el incendio tendrá que sufragarlo la Iglesia católica con los millones de euros que están ganando gracias a las visitas turísticas».

Seguidamente ha considerado que en caso de existir una participación económica de la Junta en la rehabilitación a cambio «tendrá que ser con alguna contrapartida». «Desde Podemos vamos a exigir que se aclare lo que ha pasado», ha insistido.

Ha remarcado que a raíz de ese incendio «se ha visto que esa gestión no está siendo buena», convencida de que «no es normal que en un monumento que es Patrimonio de la Humanidad se haya dado este caso». Lo que no ha apuntado es que hubo de raro en el incendio. Por último, ha reclamado, como es habitual en distintas fuerzas de izquierdas, que la Mezquita-Catedral sea pública -una batalla que ya libró este espectro del arco político sin obtener ningún resultado, ya que la Iglesia ha podido defender legalmente sin fisuras que es la dueña del histórico templo-.