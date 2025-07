El PSOE denuncia la falta de Urgencias en Levante y la falta de pediatra en el centro de Poniente

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reprobado los nuevos recortes sanitarios en la capital que se añaden al ya restrictivo Plan de Salud de Verano impuesto por el Gobierno de Moreno Bonilla y que mantiene cerrados todos los centros de salud y consultorios de Córdoba en horario de tarde, esto es, a partir de las 15.00 horas hasta mediados de septiembre, a lo que se suman ahora nuevas carencias como la eliminación del servicio de Pediatría existente en Poniente, la ausencia aún de la apertura de las urgencias extrahospitalarias prometidas en Levante Sur, o que sólo hayan disponibles dos UVIS móviles para los 320.000 habitantes de la capital.

En una visita junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y otros miembros del grupo municipal y de la Ejecutiva Provincial al barrio de Fátima, Crespín ha arremetido contra el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía por «poner aún más en riesgo la salud de las y los cordobeses este verano, en plena sucesión de olas de calor, con nuevos recortes que impiden la posibilidad de ser adecuadamente atendido en la sanidad pública por que, directamente, no hay centros de salud abiertos ni profesionales sanitarios que te asistan«.

Así, Crespín ha recordado que todos los centros de salud y consultorios de la provincia están cerrados en horario vespertino desee el pasado 30 de junio al 22 de septiembre, cuando deben recobrar su horario normal, de 8.00 a 20.00 horas, de forma que la asistencia se prestará a través de las urgencias que, en la capital, recae en dos dispositivos de cuidados críticos y urgencias extrahospitalarias, el del Sector Sur y Carlos Castilla del Pino (Arroyo del Moro) y en las urgencias del Reina Sofía.

El tercer punto de urgencias extrahospitalarias prometido en el centro de salud de Levante Sur de la capital aún no está en funcionamiento por falta de personal y del sistema antiincendios, entre otras causas.

Al medio centenar de municipios de la provincia que carecen de pediatra se suma ahora la zona de Poniente de la capital tras la reorganización de la Consejería de Salud, que ha trasladado al equipo junto a las enfermeras pediátricas al centro del Aeropuerto.

Asimismo, Rafi Crespín ha denunciado junto a familiares de personas que han fallecido esperando la llegada de una ambulancia y que han presentado 3.500 firmas exigiendo el refuerzo del servicio, la falta de cobertura asistencial al contar sólo con dos UVIS móviles para toda la capital, así como con falta de personal para el uso y atención en el resto de ambulancias. Belén Iglesias, que perdió a su padre tras 3 horas de espera a que llegase una ambulancia, es una de las firmantes de la iniciativa: «A nosotros no nos van a devolver a nuestros familiares, pero sí que no vuelva a ocurrir, y que la Junta de Andalucía, que es la competente, tome medidas y adapte los recursos sanitarios a la población existente. No podemos llamar para ver si hay una ambulancia antes de que nos dé un infarto».

Sobre las carencias de Fátima, un barrio de una alta densidad población con alrededor de 16.000 habitantes, Crespín ha puesto el acento en la falta de sanitarios para dar la cobertura que marcan los estándares. Prueba de ello, es que hay vecinos que denuncian que llevan hasta 3 años esperando que se le asigne un médico de referencia.

«Es alarmante la brutal reducción de la atención primaria en estos meses de verano, con menos médicos, retirada de pediatras, listas de espera quirúrgicas y de especialistas desbocadas y hospitales comarcales en pleno proceso de desmantelamiento con recorte de servicios y de plantillas», ha insistido la dirigente, que por otro lado afea a Moreno Bonilla que guarde silencio sobre el desvío de 15.000 euros públicos en contratos troceados a la sanidad privada y que mantenga a los altos cargos de Sanidad imputados por la trama de los presuntos contratos irregulares en salud.

Pésimo servicio de ambulancias, según el PSOE

Por su parte, el portavoz municipal, Antonio Hurtado, ha pedido que se le ponga fin al pésimo servicio de ambulancias en Córdoba y ha recriminado a Moreno Bonilla que se lo consienta a la empresa SSG que viene prestando en Córdoba, con escasas unidades disponibles en los servicios de urgencias y con vehículos muchos de ellos obsoletos.

«El mal servicio de ambulancias hace peligrar la vida de muchas personas que necesitan una atención de emergencia y que no se pueden desplazar por si mismos a los servicios de urgencia», ha comentado el socialista, que ha agregado que recientemente se han registrado 3.500 firmas en la Delegación de Salud exigiendo que se mejore el protocolo de emergencia y el servicio de ambulancias que están provocando muertes, puesto que por la tardanza de las ambulancias, ante la escasez de medios, no llegan a tiempo la atención de emergencia que requieren sobretodo las personas mayores con enfermedades crónicas.

Para Hurtado, «el nivel de tolerancia de la Consejería de Salud, con los incumplimientos del contrato firmado en el 2022 por SSG, nos hace pensar lo peor y es que lo único que importa es el negocio y para nada la calidad del servicio sanitario.