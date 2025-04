El PSOE de Córdoba pide la dimisión de la concejal de Modernización Digital por el choque con el PP por la nueva plataforma online del Ayuntamiento

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha solicitado este sábado la dimisión de la concejala de Transformación Digital, la popular Lourdes Morales, por su «incompetencia más que demostrada en la desastrosa implantación» de la nueva sede electrónica municipal.

Para Hurtado, la implantación de la plataforma común de tramitación municipal ha sido «precipitada» y «temeraria», ya que «se han incumplido con criterios de seguridad y protección de los datos, y los procedimientos no están ajustados a los practicados por los empleados públicos».

«Con una semana en marcha de la plataforma, el Ayuntamiento está completamente paralizado y la concejala responsable no da otra respuesta más que decir que hay problemillas y pedir paciencia, cuando los ciudadanos y los empleados públicos están demostrando más paciencia que el santo Job», ha comentado el socialista.

Además, ha agregado que los empleados públicos «están volviendo al papel para recepcionar» las solicitudes de los ciudadanos en los servicios sociales, atención ciudadana, estadística, contabilidad y en los demás departamentos municipales, y que los concejales no pueden firmar en estos momentos las iniciativas que quieren meter en el orden del día del próximo pleno municipal por no poder acceder al tramitador nuevo ni al Help. «Es posible que tengamos que volver a los expedientes en papel», señala Hurtado.

Problemas

Según el portavoz socialista, la plataforma se está desarrollando conjuntamente con la empresa adjudicataria del contrato, partiendo de la base de una aplicación informática de titularidad de la Junta de Andalucía. «Y justifican no disponer a tiempo de la herramienta propia, porque el inicio del contrato se demoró más de lo previsto, que surgieron una serie de imprevistos técnicos que han ralentizado el desarrollo de la herramienta y a que la documentación existente en Help y en la nube de Diputación de Málaga se está transfiriendo gradualmente al Ayuntamiento».

Sin embargo, la información que, comenta Hurtado, le llega de técnicos municipales es que la plataforma «no estaba suficientemente preparada para su puesta en marcha el pasado lunes», por lo que ha sido «un auténtico fracaso, que está provocando el caos en la gestión administrativa del Ayuntamiento».

«No se han podido migrar los datos y se ha tenido que aprobar de forma precipitada, en la Junta de Gobierno Local del pasado lunes, una tercera prórroga del Convenio con Diputación de Málaga para mantener el tramitador Help y el alojamiento de datos y expedientes en la nube hasta el 15 de mayo próximo», indica.

Hurtado también señala que la Comisión de Seguimiento del Convenio acordó la modificación de una serie de actividades previstas, como la entrega de expedientes y documentos para el 23 de mayo, una semana después del fin de la tercera prórroga.

Para Hurtado, Lourdes Morales como responsable de la puesta en marcha del nuevo tramitador debe dimitir o ser cesada por el alcalde, José María Bellido, por el «desastre» que está provocando y porque «no la vemos capacitada para gestionar las soluciones que se requieren en este momento para no ir todavía más a peor».