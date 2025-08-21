PSOE y Por Andalucía buscan dar recorrido en el Parlamento al fuego en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Las fuerzas de izquierdas creen haber encontrado en el fuego sufrido por la Mezquita-Catedral, el 8 de agosto dónde morder a la Junta, competente en la preservación del Patrimonio, y a la Iglesia -es antigua su pretensión de que el monumento sea de titularidad pública, aunque siempre se ha quedado en nada-. En su intento de generar y avivar una polémica en torno a las llamas -lanzando mensajes en que acusan al Cabildo de «errores» o «negligencias» que habrían posibilitado el fuego, pese a que el informe de la Policía Científica sobre lo sucedido se está elaborando-, la siguiente estación es el Parlamento andaluz.

Su Diputación Permanente (su órgano de guardia, en el que se replica la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara autonómica) se reúne mañana. Tiene sobre la mesa en el orden del día una petición del PSOE para solicitar «con carácter inmediato» una comparecencia de la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, «ante el Pleno, para que informe sobre el incendio en la Mezquita-Catedral y las actuaciones previstas por la Junta en cuanto a conservación, restauración y protección de este bien Patrimonio Mundial [título concedido por la Unesco]».

Noticia Relacionada El PSOE pide que el Consitorio pelee la propiedad de la Mezquita en el juzgado, lo que ya descartó una alcaldesa socialista Baltasar López Un rotundo informe de la Asesoría Jurídica municipal cuando Isabel Ambrosio era regidora advirtió a Capitulares de que no fuera al juzgado

Y los grupos parlamentarios Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía (los situados a la izquierda del PSOE) han registrado igualmente de forma conjunta una solicitud para que la Diputación Permanente convoque una «sesión extraordinaria» del Pleno de la Cámara autonómica en la que comparezca la consejera de Cultura por el fuego en el histórico inmueble.

En la misma línea que los socialistas, piden un «Pleno extraordinario en el que Del Pozo informe de las causas, alcance y consecuencias del incendio en la Mezquita-Catedral y las actuaciones previstas por el Ejecutivo regional en relación con la gestión, conservación, restauración y protección» de este monumento.

Las fuerzas de izquierdas están centrando su relato en que el fuego se originó en un área de almacenaje -se tapaba al público con una cortina- ubicada en el vestíbulo este de la puerta de San Nicolás de la Mezquita-Catedral. Han llegado a asegurar que Icomos (el órgano asesor de la Unesco) advirtió en una visita en primavera al Cabildo, entidad eclesiástica responsable del monumento, del riesgo que suponía tener dicho almacén en el histórico inmueble. El deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, no ha ocultado su malestar con esta acusación.

Titularidad pública

En una entrevista en ABC, recordó que el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, acudió tres días después del fuego a la Mezquita-Catedral y advirtió de que la acusación de que el ente eclesiástico obvió un aviso de peligro obedece «a una tergiversación de sus palabras [de Molina], a una manipulación». «Su comparecencia de aquel martes en el Patio de los Naranjos, tras el incendio, está grabada. Él no ha dicho que advirtió en primavera al Cabildo de que en ese almacén había un peligro y que tuviéramos que sacarlo de allí. Eso es falso; absolutamente falso», indicó.

Cuando vino en primavera, aseguró, le informaron de que «ese lugar, que se usa para poner las máquinas que sirven para la limpieza, queríamos desmantelarlo como almacén [de hecho, cuando se dio el incendio, el Cabildo ya estaba obrando dos locales para el traslado]». «Deseamos quitar la cortina con que se tapa para que no afee el monumento, por una cuestión estética y para recuperar ese espacio que es un vestíbulo, una puerta del muro oriental. Así mejora la Mezquita-Catedral. Recupera el estado original de esa parte. El señor Molina se alegró, pues veía que trabajamos en mejoras», explicó en la entrevista concedida a este medio.

El incendio en el monumento también ha supuesto que la izquierda reactive la campaña por una titularidad pública del histórico inmueble. En el mandato 2015/2019, con un cogobierno de PSOE -ostentaba la Alcaldía- e IU, el Ayuntamiento sondeó la posibilidad de dar una batalla legal por dicha titularidad pero la descartó. La Iglesia ha ofrecido argumentos legales e históricos que no han podido ser atacados y que avalan su condición de propietaria de la Mezquita-Catedral.