Suscríbete a
ABC Premium

ocio

El próximo puente festivo en Córdoba dejará tres días de vacaciones

Será el último de este 2025 y solo podrán disfrutarlo los cordobeses de la capital

Calendario laboral de Córdoba en 2025: estos son los días festivos y puentes del año

Triunfo de San Rafael
Triunfo de San Rafael V.M.

D.D.

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La próxima semana, los cordobeses podrán disfrutar de un puente festivo de tres días, el último de este 2025, ya que el viernes se celebra San Rafael, el día del Custodio, una de las festividades más señaladas del calendario local. Al coincidir con el ... fin de semana, muchos aprovecharán para hacer una escapada o disfrutar de actividades en la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app