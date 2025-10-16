El próximo puente festivo en Córdoba dejará tres días de vacaciones

La próxima semana, los cordobeses podrán disfrutar de un puente festivo de tres días, el último de este 2025, ya que el viernes se celebra San Rafael, el día del Custodio, una de las festividades más señaladas del calendario local. Al coincidir con el ... fin de semana, muchos aprovecharán para hacer una escapada o disfrutar de actividades en la ciudad.

Cada 24 de octubre, la ciudad rinde homenaje a su protector con misas y actos religiosos. En concreto, se celebrará la misa votiva por la festividad de San Rafael, que presidirá por primera vez este día tras su toma de posesión en verano del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, concelebrada por el Cabildo Catedral de Córdoba.

Noticia Relacionada Los peroles de Córdoba en San Rafael podrán celebrarse en el Arenal Javier Gómez El alcalde avanza que, ante la prohibición de fuego en los Villares por el riesgo de incendios, se acondicionará el recinto ferial para la jornada

Además, como manda la tradición, muchos cordobeses «se van de perol», esto es que se reúnen con familiares y amigos para disfrutar de un buen arroz, todo un ritual que se repite cada año.

Sin embargo, en esta ocasión, el parque periurbano Los Villares, el lugar al que 'peregrina' la ciudad para la 'cuchará y paso atrás' queda vetado para la cita ante el importante riesgo de incendio. No obstante, el Ayuntamiento habilitará El Arenal para que tengan lugar estos encuentros.