Un famoso pueblo de Córdoba celebra la fiesta del 'Chorizo XXL' este sábado

La aldea cordobesa de Morente se prepara para recibir a vecinos y curiosos este sábado 29 de noviembre con la esperada Fiesta del Chorizo Artesano, una cira que combina gastronomía tradicional, música y diversión para todas las edades.

Estaba previsto que se celebrase el ... 15 de noviembre, pero acabó siendo trasladada debido a las previsiones meteorológicas. A pesar del cambio de fecha, la expectación en Morente sigue creciendo, y los organizadores aseguran que la edición de este año será memorable.

La Fiesta del chorizo con huevos fritos Desde las 13:30 horas, la Plaza de Morente se llenará de aromas típicos del otoño con la degustación de tapas de chorizo con huevos fritos, disponibles por solo 3 euros. Esta combinación, sencilla pero deliciosa, se ha convertido en un clásico de la fiesta, que año tras año atrae a amantes de la gastronomía local y curiosos de toda la comarca del Alto Guadalquivir. La tradición del chorizo artesanal, protagonista de la jornada, refleja el compromiso de Morente con su patrimonio culinario y su cultura popular. Aprovechando también la época de la matanza del cerdo. La tarde del sábado estará marcada por la música en directo. A partir de las 17:00 horas, el grupo «Aire del Compás» animará la plaza principal con un repertorio pensado para todos los públicos. Mientras tanto, los más pequeños podrán participar en diversas animaciones infantiles, convirtiendo la celebración en un plan perfecto para familias. ¿Sin planes para este finde? El sábado 29 celebramos en #Morente el XI Día del Chorizo.

Desde las 13:30 h., te esperamos en la Plaza.#CordobaESP #Gastronomia #TurismoRural pic.twitter.com/UKHyqfMnaP — Ayuntamiento de Bujalance (@Ayto_Bujalance) November 25, 2025 El evento está organizado por la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Bujalance, en colaboración con la Asociación de Vecinos Sociocultural de Morente. Además, cuenta con el respaldo de colectivos como Morente Nos Une, la Asociación de Mujeres Grailla y TNT Aventura, garantizando una programación variada y la mejor experiencia para los asistentes.

