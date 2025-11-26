Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Un famoso pueblo de Córdoba celebra la fiesta del 'Chorizo XXL' este sábado

Morente acoge el XI Día del Chorizo con tapas, música en directo y actividades para toda la familia

Este pueblo de Córdoba tendrá el roscón más grande de España y se repartirá gratis

La fiesta del chorizo con huevos fritos en Bujalance
La fiesta del chorizo con huevos fritos en Bujalance ABC
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La aldea cordobesa de Morente se prepara para recibir a vecinos y curiosos este sábado 29 de noviembre con la esperada Fiesta del Chorizo Artesano, una cira que combina gastronomía tradicional, música y diversión para todas las edades.

Estaba previsto que se celebrase el ... 15 de noviembre, pero acabó siendo trasladada debido a las previsiones meteorológicas. A pesar del cambio de fecha, la expectación en Morente sigue creciendo, y los organizadores aseguran que la edición de este año será memorable.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app