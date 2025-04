Aurelio Fernández (PP): «Creemos que los resultados nos dan una victoria suficiente para poder gobernar Lucena»

El 'efecto Moreno Bonilla' y el evidente desgaste del equipo de gobierno municipal socialista son algunas de las claves que permiten explicar una jornada electoral histórica en Lucena, en la que el PP conseguía una holgada victoria que pone fin a 24 años de gobiernos socialistas en Lucena y queda ya registrada como el mejor resultado de esta formación en la ciudad, con sus 8.924 votos –un 44,23% del total– y diez concejales, uno por debajo de la mayoría absoluta.

En el centro de todo ello se sitúa Aurelio Fernández García, un profesor de matemáticas, director de instituto, implicado en el tejido asociativo y las tradiciones locales, que en solo cuatro años desde su aterrizaje en la política ha sido elegido parlamentario andaluz y ha obtenido el abrumador apoyo de la mayoría de los lucentinos a su candidatura.

-¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio la dimensión de la victoria conseguida en Lucena?

-Primero, felicidad. Cuando alguien se presenta a unas elecciones para ser alcalde de su pueblo y consigue este respaldo solo se puede sentir feliz. Y segundo, responsabilidad. Creíamos que los ciudadanos pedían un cambio y así se ha confirmado con este resultado. Nos han dado su confianza y tenemos que devolvérsela con trabajo a partir del día 17.

-Usted se mostró confiado en la victoria. ¿Esperaba lograrla de esta manera?

-Las sensaciones eran muy buenas. He intentado no marcarme metas o resultados a priori, porque creo que no nos beneficiaba. Aspirábamos a ganar, pero sabíamos que era muy difícil. Al tiempo que hemos tardado en conseguirlo me remito. Quedar al borde de la mayoría absoluta demuestra que el proyecto ha enganchado, que el equipo ha transmitido ilusión y ganas de trabajar por Lucena.

-¿Cuáles han sido las claves de este resultado?

-Era un escenario nuevo. A nivel local el PSOE llevaba 24 años de gobierno y era un proyecto agotado. Había llegado el momento de un cambio y era una sensación que estaba en la calle. De otra parte, tenemos una Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno, que está implantando unas políticas que están dando sus frutos y a un PSOE también agotado y rechazado por la ciudadanía española. No obstante, hemos huido de ese discurso triunfalista y hemos lanzado nuestras propuestas, abstrayéndonos de esos factores externos, contrastando dos modelos muy diferentes: ilusión frente a falta de ideas.

-Lleva usted un año óptimo, estando en el sitio justo y en el momento preciso para triunfar.

-Yo soy un hombre afortunado, independientemente de la política. Tengo una familia y unos amigos estupendos, y tenía un trabajo que me encanta. Entré en política hace cuatro años y, es cierto, la situación nos ha sonreído. Solo puedo estar agradecido y devolver esa confianza que han depositado en mí el partido y mis vecinos. Creo que es fundamental tener los pies en el suelo y saber que esto es una etapa y que no va a ser para toda la vida. Ahora toca centrarse en conseguir una Lucena mejor desde la humildad, la responsabilidad y el trabajo. Muchos de los votos que hemos recibido son prestados y hay que devolver esa confianza con dedicación.

«No es malo que no tengamos mayoría absoluta; eso nos obligará a dialogar: mejora la política y la hace más cercana»

-¿Se le ha pasado por la cabeza ofrecer a Ciudadanos o Vox un pacto que le permita llegar a la mayoría absoluta?

-Creemos que los resultados nos dan una victoria suficiente para poder gobernar y creo que no es malo que no tengamos mayoría absoluta. Eso nos obligará a dialogar y llegar a acuerdos. Mejora la política y la hace más cercana. La semana que viene vamos a empezar a hablar con todos los grupos, pero creemos que podemos gobernar con diez concejales como lo ha hecho el PSOE en estos cuatro años o el PP en otros momentos.

-¿Cuál va a ser su primera decisión como alcalde de Lucena?

-Hay decisiones que hay que tomar y que son prioritarias, pero no vamos a poder cambiar las cosas de hoy para mañana y llevarán un tiempo. Sin embargo, hay otras podemos adoptar al día siguiente de tomar posesión, como hacer el Ayuntamiento más accesible a los ciudadanos eliminando la cita previa y voy a hacerlo. La cita previa se mantendrá como opción, para poder elegir día y hora, pero cualquier ciudadano podrá acceder al Consistorio cuando lo necesite sin necesidad de pedirla.

-Hay varios proyectos esbozados por el anterior equipo de gobierno sobre los que me gustaría que se manifieste. ¿El aparcamiento de las bodegas Víbora ya es historia?

-Nuestra intención es que así sea. Entendemos que no es el lugar ideal y planteamos como alternativa la avenida del Parque, en la misma zona. A día de hoy se ha rescindido el contrato con el equipo redactor. Veremos en qué situación está ese expediente, pero nuestra intención es no seguir adelante con el mismo y poner en marcha nuestra propuesta.

-¿Irá la Escuela de Música y Danza a los Alfolíes Ducales?

-Lo que sabemos de ese anteproyecto lo conocemos por la prensa, pero entendemos que no es el lugar adecuado para esta escuela. Creemos que esos espacios monumentales en pleno centro de la ciudad deben tener otros usos más institucionales, que abran nuevas expectativas a nivel turístico o institucional, y planteamos un uso museístico. La actual ubicación de la escuela se ha quedado pequeña, pero debemos tener una mirada de conjunto, acorde con un modelo de ciudad y no ir cambiando las cosas de sitio aleatoriamente por intereses puntuales. Hay muchos edificios municipales sin uso.

-¿Va a exigir a la Junta que cumpla con el hospital de Lucena?

-Eso es algo que tengo claro. La Junta lo sabe. Es un objetivo que seguiré abanderando. Debemos completar los trabajos que son de competencia municipal, como el soterramiento de la línea de alta tensión, y recordarle a la Junta el compromiso, la deuda que tiene con nuestro pueblo para que Lucena tenga el centro sanitario que lleva esperando desde hace años. Lucena y los intereses de los lucentinos deben estar por encima de cualquier interés, a ellos me debo y a ello vamos a dedicarnos a partir del día 17.

«Tenemos que intentar que el Ayuntamiento sea ágil y no se eternicen los trámites burocráticos»

-Una de sus medidas más aplaudidas ha sido la del uso gratuito de las instalaciones deportivas sin monitor. ¿Cuándo podrá ponerse en marcha?

-Es otra prioridad. Es una medida que ha gustado y que se está llevando a cabo en otros municipios con buenos resultados. Tenemos que intentar que el Ayuntamiento sea ágil y no se eternicen los trámites administrativos, ni para el ciudadano, ni para el propio equipo de gobierno. Vamos a intentar salvar los obstáculos burocráticos que puedan existir para que esa medida sea una realidad de inmediato. Es fomentar el deporte, la actividad física y la salud y debe implantarse lo antes posible.

-Ahora le va a tocar hacer realidad su promesa de una Lucena más limpia

-Tenemos claro que no todo puede ser un plan de choque puntual que permita unos días de limpieza. Se debe hacer ese plan, pero hay que realizar una remodelación del servicio a más largo plazo, mejorando el parque la maquinaria y hará falta un aumento presupuestario de esas partidas. El presupuesto actual fue apoyado por nuestro grupo, pero evidentemente no es nuestro presupuesto. Hace falta más dinero y estará en el presupuesto del año próximo, pero en lo que queda de este se tienen que empezar a ver los resultados mediante una reorganización del servicio para que sea más ágil y operativo.