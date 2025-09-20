Los procuradores de Córdoba muestran su apoyo a la protesta por la pasarela al RETA y unas pensiones dignas

El Colegio de Procuradores de Córdoba ha mostrado su «total apoyo» a la manifestación en favor de la pasarela al RETA «por unas pensiones dignas». Este sector profesional solicita un paso justo al régimen de autónomos (RETA), por parte de aquellos que durante años cotizaron mediante mutuas y, a causa de ello, contarán con pensiones que consideran pequeñas e insuficientes.

Además, instan a los mutualistas a asistir a la manifestación prevista en Madrid el próximo 27 de septiembre a la espera de «una solución favorable a la situación en la que se encuentran con pensiones que no alcanzan los 300 € tras más de 40 años ejerciendo la profesión».

La decana del Colegio de procuradores de Córdoba, María José Carralero, ha explicado a ABC que esta sería la cuarta manifestación convocada para protestar por una jubilación digna y una pasarela a la RETA que permita una pensión acorde a los años cotizados.

A su juicio, «es indigno recibir 300 o 400 euros de pensión después de llevar 40 años trabajando y pagando tus impuestos como uno más». Por eso, «apoyamos el paso a la RETA para los mutualistas». Después de cuatro manifestaciones, reconoce que «no ha habido ninguna solución todavía».

Sin embargo, ha apuntado también que «estaban en conversaciones para llegar a acuerdo, pero ese tema lo llevan los representantes de la mutualidad. Como decana de los procuradores lo que hago es mostrar mi apoyo no solo como procuradora, si no como una mutualista más».

Carralero ha asegurado que «hemos estado en todas las manifestaciones aunque en la próxima del día 27 no podremos estar por motivos personales, tenemos la esperanza de que esta sea la última manifestación para que se busque una solución favorable para todos. El que quiera pasar al RETA que pase y quién no, que se quede con la mutualidad. Pero que den la opción».

