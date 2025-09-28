Suscríbete a
ABC Premium

loterías

La Primitiva deja un segundo premio en Peñarroya-Pueblonuevo

El despacho 27.150 ha certificado uno de los boletos premiados con 41.063,55 euros en total

La Lotería Nacional premia a Córdoba: segundo premio en la capital y Espiel

Administración de loterías en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo
Administración de loterías en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo álvaro Carmona

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sorteo de la Primitiva del pasado sábado le ha sonreído a la provincia Córdoba. En concreto a la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, cuyo despacho nº 27.150 ha certificado uno de los boletos premiados con un segundo premio (cinco aciertos más el complementario).

Noticia Relacionada

La combinación ganadora ha sido la correspondiente a la serie 46 33 41 44 18 27. Ha habido cuatro acertantes más con el segundo premio, localizados en Bizkaia, Sevilla y Zamora, que junto al acertante de Córdoba se repartirán 41.063,55 euros.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app