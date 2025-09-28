loterías
La Primitiva deja un segundo premio en Peñarroya-Pueblonuevo
El despacho 27.150 ha certificado uno de los boletos premiados con 41.063,55 euros en total
La Lotería Nacional premia a Córdoba: segundo premio en la capital y Espiel
El sorteo de la Primitiva del pasado sábado le ha sonreído a la provincia Córdoba. En concreto a la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, cuyo despacho nº 27.150 ha certificado uno de los boletos premiados con un segundo premio (cinco aciertos más el complementario).
La combinación ganadora ha sido la correspondiente a la serie 46 33 41 44 18 27. Ha habido cuatro acertantes más con el segundo premio, localizados en Bizkaia, Sevilla y Zamora, que junto al acertante de Córdoba se repartirán 41.063,55 euros.
