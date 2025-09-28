La Primitiva deja un segundo premio en Peñarroya-Pueblonuevo

Administración de loterías en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo

El sorteo de la Primitiva del pasado sábado le ha sonreído a la provincia Córdoba. En concreto a la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, cuyo despacho nº 27.150 ha certificado uno de los boletos premiados con un segundo premio (cinco aciertos más el complementario).

Noticia Relacionada El Millón va para Córdoba: el boleto agraciado se sella en Ciudad Jardín ABC Córdoba El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado un millón de euros en el despacho receptor de la calle Alcalde Sanz Noguer

La combinación ganadora ha sido la correspondiente a la serie 46 33 41 44 18 27. Ha habido cuatro acertantes más con el segundo premio, localizados en Bizkaia, Sevilla y Zamora, que junto al acertante de Córdoba se repartirán 41.063,55 euros.