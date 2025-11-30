Priego de Córdoba y Montilla encienden el alumbrado navideño

El municipio cordobés de Priego de Córdoba ha dado la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de su alumbrado navideño. El evento, celebrado en la tarde del pasado viernes 28 de noviembre en la céntrica Plaza de la Constitución, frente ... al Ayuntamiento, marca el inicio de unas fechas cargadas de actividades para todos los públicos, adelantándose una semana con respecto al año anterior.

Cientos de vecinos y visitantes se congregaron en la plaza para presenciar el momento más esperado. Este año, el acto protocolario contó con un emotivo protagonismo infantil: alumnos representantes de los diferentes colegios de Priego fueron los encargados de pulsar el botón que iluminó la localidad, acompañados por el alcalde, Juan Ramón Valdivia.

Tras el fulgurante encendido, que tiñó de luz y color las calles del municipio, la velada continuó con un programa de animación festiva. La tarde-noche estuvo amenizada por actuaciones de baile infantil a cargo del grupo de baile 'Mi pequeño Troglodita' y la vibrante puesta en escena del grupo de baile 'Latino Show'.

El encendido de luces es solo el pistoletazo de salida de una agenda navideña repleta en Priego de Córdoba. La programación municipal incluye una variada oferta de ocio y tradición, diseñada para dinamizar la vida social y cultural de la localidad durante todo el mes de diciembre y principios de enero.

Entre las actividades previstas estarán los tradicionales concursos de Belenes, christmas, escaparates navideños entre otros más hasta llegar a la cabalgata de Reyes. Como novedad, este año también se ha organizado un concurso de vídeos sobre la Navidad en el pintoresco barrio de La Villa.

Además, el programa fomenta la tradición local con exposiciones varias, meriendas tradicionales, rutas micológicas y degustaciones de productos locales como aceite y dulces típicos. Priego de Córdoba invita a residentes y visitantes a participar en estas festividades y a disfrutar del del ambiente mágico que reinará en la localidad durante las próximas semanas.

Montilla ofrece un belén artesanal

Por su parte, el Ayuntamiento de Montilla ha presentado la campaña '𝐋𝐚 𝐍𝐚𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬 𝐓𝐮𝐲𝐚', un calendario que combina música, teatro, propuestas infantiles, deporte y dinamización comercial hasta el próximo 5 de enero.

El arranque de la programación ha estado acompañado del pasacalles y del encendido del alumbrado, que ilumina los principales espacios navideños de la ciudad, desde la Plaza de la Rosa hasta la Avenida de Andalucía.

Además, el casco histórico vuelve a albergar uno de los belenes más singulares y visitados de la Navidad montillana, creado artesanalmente por Manuel Quintero. La muestra, de entrada totalmente gratuita, reúne cerca de 700 figuras distribuidas en 30 escenas en movimiento, todas modificadas y adaptadas por su autor para lograr un realismo único.

El diorama incorpora además más de un centenar de escenas que recrean espacios emblemáticos de Montilla, como el Ayuntamiento, la Casa de los Azulejos, El Parador, La Andaluza, Casa Palop o el Colegio de la Asunción, entre otros.