Priego celebra un año más sus batallas de gallos poéticas: el arte del trovo se mantiene vivo

El trovo es el arte de improvisar poesía dialogada o dentro de una discusión dialéctica. Un arte que ha estado presente en numerosas culturas y forma parte de la tradición asiática, la cultura clásica (griega y romana) y del Mediterráneo musulmán en el que la costumbre de improvisar con un 'pie forzado' aparece en multitud de textos, incluido el de 'Las mil y una noches'.

El arte de la poesía improvisada, en forma de duelos entre poetas, está suficientemente acreditada en Al-Andalus. Actualmente en la comarca de Priego de Córdoba, el trovo constituye un espectáculo sorprendente, vivo, insólito y original en el que los troveros se enfrentan en verdaderas controversias dialécticas por medio de quintillas improvisadas.

Desconocen antes de salir al escenario el tema sobre el que tendrán que improvisar, lo que hace que cada actuación sea un reto a la inspiración y al ingenio. En la que cada trovero trata de merecer los aplausos más efusivos del público procurando que éste se decante a su favor.

Las troveras 'Las Poetisas del Genil' M. O.

Depende de la ocasión o en función del asunto a tratar, el trovero se concentra para alcanzar la máxima inspiración, gracia e ingenio, siempre con la intención de superar a los adversarios.

En Priego, desde hace ya casi cinco décadas este arte se desarrolla a través del Concurso de Trovos 'Feria Real Ciudad Priego', gracias al apoyo constante que el Ayuntamiento ha realizado desde el primer año, en una apuesta por la cultura e historia del municipio cordobés.

Grandes referentes

En este año, se celebra la 48ª edición que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de septiembre como clausura a la Feria Real del municipio. Una figura clave para este concurso anual desde sus inicios es Manuel Campos Sánchez. Presentó el primer concurso hace ya 30 años y desde entonces es fundamental en el desarrollo del mismo. Manuel es el responsable de todo el concurso, desde la convocatoria hasta la entrega de premios.

En la comarca de Priego esta manifestación cultural ha tenido troveros muy importantes, como Fermín, Lojilla, Caco padre e hijo, Petaca, Dominguillo, Zamorano, Carpintero, lojeño, Carbonero, Dávila, Ferminillo y algún otro más. De entre todos ellos nació el famoso grupo denominado 'Poetas del Genil'.

También en este arte, algunas mujeres componían sus propias quintillas, como el caso de Toñi, hermana del Caco, que vivió este arte en todas sus formas, cuando hoy en día la presencia femenina es más notable, destacando a raíz de la escuela de trovos de Loja.

Son ya casi cincuenta las ediciones del Concurso de Trovos Feria Real Ciudad de Priego ya que en su día se optó por esta fórmula para fomentar y darle la importancia y prioridad a esta manifestación cultural dándole forma y apoyando a los troveros.

A día de hoy, la juventud y el enfoque novedoso del arte de trovar, renueva y refresca las veladas con un nuevo lenguaje adaptado a los tiempos modernos que igualmente, bien gestionado en las quintillas, provoca la satisfacción de todo el público.

«El futuro incierto en todo lo que nos rodea actualmente, dificulta una aproximación a cómo se desarrollará, pero hoy por hoy, es de agradecer la apuesta de las distintas administraciones por mantener vivo este arte y el respaldo de un público bastante fiel», afirma Manuel, el artífice del Concurso de Trovos Ciudad de Priego.