Los presupuestos de la Junta para 2026 invierten en Lucena más de seis millones de euros

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha realizado hoy una valoración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026, que recoge inversiones para la ciudad en ámbitos como la sanidad, las infraestructuras viarias, la educación y la formación para el empleo, destacando que « ... consolida a Lucena como una ciudad prioritaria en Andalucía».

En materia sanitaria, el presupuesto contempla 4,8 millones de euros para la nueva sala de fisioterapia y la reforma integral del área de Urgencias del Centro de Salud Lucena II, además de la dotación económica para el plan funcional y el proyecto del futuro centro sanitario de la ciudad.

«Son actuaciones muy necesarias, que demuestran que el compromiso con la mejora de los servicios sanitarios en Lucena es firme y planificado», destacó el alcalde. «Todo ello forma parte del compromiso adquirido por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba con representantes de la plataforma sanitaria y con este Ayuntamiento de Lucena, dentro de la hoja de ruta marcada para avanzar en la mejora de los servicios sanitarios de nuestra ciudad», añadió.

En el ámbito de las infraestructuras viarias, la Junta prevé actuaciones sobre casi 60 kilómetros en las carreteras A-331 (Lucena–Rute–Iznájar) y A-318 (Lucena–Cabra–Doña Mencía–Luque–Zuheros), una inversión que «reforzará la movilidad comarcal, la seguridad vial y la competitividad económica de nuestro entorno».

A estas inversiones se suman más de 1,5 millones de euros en formación y empleo destinados al Centro de Empleo de Lucena y la creación de un nuevo Centro Público de Formación Profesional para el Empleo que permitirá capacitar a trabajadores en sectores estratégicos como la climatización, la energía limpia y la jardinería.

En el ámbito educativo, el alcalde ha celebrado la inclusión del proyecto de bioclimatización del CEIP Nuestra Señora de Araceli, una actuación que mejorará la eficiencia energética y el confort del alumnado y profesorado. «Invertir en educación es invertir en igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestros jóvenes», destacando la sensibilidad del Gobierno andaluz hacia las necesidades de la comunidad educativa lucentina.

Finalmente, el regidor ha puesto en valor que «estos presupuestos consolidan la apuesta de la Junta por Lucena como ciudad estratégica del sur de Córdoba», destacando que «seguiremos trabajando con lealtad institucional, desde el diálogo y la cooperación, para que cada inversión se traduzca en progreso y bienestar para los lucentinos y lucentinas».