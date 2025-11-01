Suscríbete a
ABC Premium

valoración

Los presupuestos de la Junta para 2026 invierten en Lucena más de seis millones de euros

La planificación contempla la creación de una nueva sala de fisioterapia y la reforma integral del área de Urgencias del Centro de Salud Lucena II

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 invertirán en Córdoba 523 millones, cifra récord

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández analiza los presupuestos de la Junta para 2026
El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández analiza los presupuestos de la Junta para 2026 ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha realizado hoy una valoración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026, que recoge inversiones para la ciudad en ámbitos como la sanidad, las infraestructuras viarias, la educación y la formación para el empleo, destacando que « ... consolida a Lucena como una ciudad prioritaria en Andalucía».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app