Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 invertirán en Córdoba 523 millones, cifra récord

El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 sitúa las inversiones para la provincia de Córdoba en la cifra de 523 millones. Así lo han anunciado en la tarde de este miércoles los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos ... Gómez Villamandos, y el delegado del Gobierno regional, Adolfo Molina.

La citada cantidad para inversiones supone un incremento del 22,5% sobre la cantidad de 2025 (427), con 96 millones más. Y, como se ha recalcado desde el Ejecutivo autonómico, es el triple respecto a 2019, primeras cuentas del PP al frente de la comunidad autónoma. Se trata de una cifra récord después de que en la actual 'biblia' económica se marcara una nueva plusmarca.

Noticia Relacionada La Junta inicia las obras de la tercera fase del parque logístico de Córdoba Javier Gómez Las obras de urbanización tienen un presupuesto de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, en un centro que dispone ya de más de 20 empresas instaladas y más de 200 empleados

El desembolso que se hará en este apartado vital de las cuentas por cordobés será de 678,8 euros, con lo que el aumento interanual es del 23%. Molina ha destaado que Córdoba se convierte en la provincia andaluza en la que más alto será este indicador para los próximos presupuestos.

Un musculoso incremento del que tira la materialización del compromiso adquirido por la Junta de apoyar el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra con cien millones. Esa cantidad se libera ahora cuando el Ministerio de Defensa encarará en 2026 el inicio de la construcción de sus edificios, una vez que en este año se han acabado los trabajos de urbanización.

Tras el fuerte estirón de las inversiones, está la liberalización de los cien millones comprometidos para la Base Logística

Con la crisis sanitaria de los cribados aún activa, en la comparecencia se ha hecho hincapié en las inversiones que se destinarán a Córdoba en este campo -ha sido lo siguiente que ha destacado el delegado del Gobierno-. Sumarán 40 millones en infraestructuras sanitarias para importantes actuaciones. ES el caso de los 3,8 millones que irán para la dotacion y puesta en funcioamiento del edificio de Consultas Externas del Materno Infantil o los 2,6 que se destinarán a finalizar el centro de salud del Naranjo en la capital.

Eso sí, un año más, la partida mayor la absorberá Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con 160 millones. Dentro de esos fondos, una gran partida (27,5) irá a parar a infraestructuras ligadas al agua, como las depuradoras.

Educación

Otra Consejería con peso en los presupuestos es la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Aquí, la partida estrella es la de la Ronda Norte, cuyas obras empezaron este lunes. A ella se destinarán 8,9 millones. La Junta tiene en cartera también la resurrección de la eternamente esperada en Córdoba Autovía de Olivar: habrá fondos para la actualización de la variante de Cabra. «Esperamos acabar el proyecto en 2026 y que en el año 2027 podamos iniciar las obras», ha asegurado Molina.

Un apartado también relevante es el del Área de Educación, que dispondrá de 8 millones para 19 actuaciones de climatización en distintos centros educativos de la provincia. Además, habrá 2,8 millones paraun nuevo colegio en Priego.

Muy destacado es que en Cultura se ha consignado un millón para trabajos técnicos de proyectos para la antigua Biblioteca de Amador de los Ríos para su conversión en la nueva sede del Bellas Artes y ejecución de las primeras obras de adaptación a su nuevo uso.