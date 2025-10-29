Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

presentación del proyecto

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 invertirán en Córdoba 523 millones, cifra récord

El desembolso por habitante se situará en 679 euros, el más alto de Andalucía

Las cuentas para el próximo ejercicio crecen un 22% respecto a 2025

Las obras de la Ronda Norte de Córdoba arrancan con el paso inferior y los nuevos carriles en la glorieta de Hipercor

La Junta inicia la mudanza de varias delegaciones en Córdoba a la nueva sede en la plaza de la Constitución

El consejero de Universidad y el delegado del Gobierno, en la presentación de los presupuestos
El consejero de Universidad y el delegado del Gobierno, en la presentación de los presupuestos v. m.
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 sitúa las inversiones para la provincia de Córdoba en la cifra de 523 millones. Así lo han anunciado en la tarde de este miércoles los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos ... Gómez Villamandos, y el delegado del Gobierno regional, Adolfo Molina.

