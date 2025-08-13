Los precios suben en Córdoba un 2,4 en julio por el encarecimiento de la vivienda, electricidad y combustibles

Julio se ha cerrado con una subida de la inflación en Córdoba debido, principalmente, al alza de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios se han incrementado un 2,4 por ciento (1,5% en lo que va de año). En la comparativa intermensual, por contra, el IPC ha bajado un 0,4%.

Así, la subida de la electricidad y vivienda se ha situdo en el 8,1 por ciento en el índice general y de grupos Ecoicop. Restaurantes y hoteles también han visto elevados sus precios (5,8%), al igual que las bebidas alcohólicas y el tabaco, con destacados incrementos del 4,9% en julio.

En cuanto a los precios por subgrupos, las tablas del IPC destacan las subidas en la electricidad, gas y combustibles (15,3%); servicios de alojamiento (9%); efectos personales (8,5%); tabaco (6,9%); y bebidas no alcohólicas (5,9%) y conservación y reparación de la vivienda (5,9%).

En el lado opuesto, figuran las bajadas en los equipos de telefonía y fax (-8,8%); los equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información (-6,4%) y los artículos textiles para el hogar (-4,9%).

Datos andaluces

En Andalucía, el IPC subió al 2,7% en julio, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterio, con lo que los precios encadenan dos meses de subidas en la comuinidad. En términos mensuales, la inflación disminuyó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,8%.

Por provincias, donde más se han incrementado los precios hasta julio ha sido Málaga (3%, con una bajada mensual del 0,3%), seguida de Cádiz y Granada (2,9%, con una bajada mensual del 0,2 y del 0,1%, respectivamente) y Almería y Jaén (2,7%, con una bajada mensual del 0,2% y del 0,3%, respectivamente).

A continuación, se sitúan Sevilla (2,6%, con una bajada mensual del 0,3%), Huelva (2,5%, con un descenso mensual del 0,3%) y Córdoba (2,4%, con una bajada mensual del 0,4%).

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.