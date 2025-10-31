El PP pide explicaciones sobre las viviendas vacías de ADIF en Córdoba y denuncia el «desinterés» del Gobierno de Sánchez

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado el «inaceptable desinterés» del Gobierno de Sánchez y Montero por la vivienda en Córdoba. «Mientras el PSOE habla de vivienda pública y de planes de alquiler asequible, en Córdoba hay 140 viviendas del Estado ... vacías y cerradas, que no se ponen a disposición de las familias que las necesitan», ha declarado

La senadora ha hecho estas declaraciones junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y se ha referido a la información obtenida por los senadores cordobeses del PP en la labor de fiscalización al Gobierno. «Recientemente hemos conocido que ADIF tiene 352 viviendas en Andalucía, de las que 140, prácticamente el 40%, se encuentran en Córdoba. Lo más sorprendente es que estas viviendas están vacías, exceptuando 6 están okupadas de manera irregular», ha informado.

Según Casanueva, «desconocemos la ubicación de las 140 viviendas, pero sí hemos tenido acceso al estado de conservación de estas propiedades, de manera que 73 viviendas se encuentran en estado normal, con lo que podrían utilizarse rápidamente, 23 viviendas presentan un estado regular, 24 viviendas están en estado deficiente, y 20 viviendas se encuentran en estado ruinoso».

«Es una situación intolerable y que pone de manifiesto la falta de interés de Sánchez y Montero por dar solución a los problemas reales de los cordobeses. Tiene en Córdoba 140 viviendas vacías con las necesidades de vivienda que hay, mientras los jóvenes y muchas familias necesitan soluciones de vivienda urgente», ha lamentado.

El Partido Popular de Córdoba ha exigido al Gobierno de Sánchez y Montero que «actúe de inmediato, ponga estas viviendas a disposición de la ciudadanía, invierta en su rehabilitación y que, de una vez por todas, haga una política útil para los cordobeses.

Cristina Casanueva ha valorado las políticas de vivienda que están llevando a cabo los gobiernos de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y de José María Bellido en el Ayuntamiento de Córdoba «demostrando que hay otra forma de gobernar resolviendo los problemas de los cordobeses y mejorando sus condiciones de vida».

Por su parte, Miguel Ángel Torrico, responsable en materia de vivienda del Gobierno Municipal, ha asegurado que «es un escándalo y una prueba evidente de la hipocresía y el cinismo que tiene el Partido Socialista cuando habla de vivienda».

Torrico ha recordado algunas de las políticas en materia de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba. «Desde el Gobierno de José María Bellido ya hemos puesto en marcha los trámites para construir 800 alojamientos para jóvenes en nuestra ciudad y 600 viviendas a través de Vimcorsa para régimen de venta o régimen de alquiler», ha dicho.

El portavoz municipal del PP ha anunciado que su grupo llevará una moción al próximo premio del Ayuntamiento de Córdoba donde «vamos a exigir a ADIF que nos diga dónde están esas viviendas, en qué condiciones se encuentran y a qué esperan para ponerlas a disposición de los cordobeses que necesitan de una forma urgente acceso a esas viviendas públicas».