Suscríbete a
ABC Premium

alojamientos

El PP pide explicaciones sobre las viviendas vacías de ADIF en Córdoba y denuncia el «desinterés» del Gobierno de Sánchez

Torrico confirma que llevará una moción al próximo pleno para «a exigir a ADIF que diga dónde están esas viviendas y en qué condiciones están»

ADIF tiene 20 viviendas en estado ruinoso y otras seis 'okupadas' en la provincia de Córdoba

El portavoz del gobierno municipal en Córdoba Miguel Ángel Torrico junto a la senadora Cristina Casanueva
El portavoz del gobierno municipal en Córdoba Miguel Ángel Torrico junto a la senadora Cristina Casanueva ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado el «inaceptable desinterés» del Gobierno de Sánchez y Montero por la vivienda en Córdoba. «Mientras el PSOE habla de vivienda pública y de planes de alquiler asequible, en Córdoba hay 140 viviendas del Estado ... vacías y cerradas, que no se ponen a disposición de las familias que las necesitan», ha declarado

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app