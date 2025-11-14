Suscríbete a
ABC Premium

infraestructuras

El PP asegura que «el Gobierno del PSOE lleva dos años mintiendo sobre el futuro de la N-432 en la provincia de Córdoba»

La senadora Cristina Casanueva reclama al Ejecutio toda la información y los criterios que le llevaron en 2023 a desistir de la evaluación del tramo entre la A-66, en Zafra (Badajoz), y Espiel (Córdoba)

La N-432 suma ya nueve muertos a su paso por Córdoba en lo que va de año

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva, en una intervención en la Cámara Alta
La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva, en una intervención en la Cámara Alta ABC
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de España, del Partido Socialista, lleva dos años mintiendo a todos los cordobeses sobre el futuro de la N-432 en la provincia de Córdoba. Así de contundente se ha manifestado la senadora cordobesa del Partido Popular, Cristina Casanueva, quien ha ... calificado como «un gran escándalo que tengamos que enterarnos por el BOE de que el Gobierno deja fuera del estudio ambiental tramo Badajoz-Espiel para la conversión en autovía de la N-432».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app