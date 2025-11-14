El PP asegura que «el Gobierno del PSOE lleva dos años mintiendo sobre el futuro de la N-432 en la provincia de Córdoba»

El Gobierno de España, del Partido Socialista, lleva dos años mintiendo a todos los cordobeses sobre el futuro de la N-432 en la provincia de Córdoba. Así de contundente se ha manifestado la senadora cordobesa del Partido Popular, Cristina Casanueva, quien ha ... calificado como «un gran escándalo que tengamos que enterarnos por el BOE de que el Gobierno deja fuera del estudio ambiental tramo Badajoz-Espiel para la conversión en autovía de la N-432».

Asimismo, Casanueva ha lamentado que el Gobierno de Sánchez y Montero «una vez más hayan estado recurriendo a la mentira cada vez que los senadores cordobeses del PP hemos preguntado por esta infraestructura en el Senado. Han estado mintiendo a todo el mundo cuando desde 2023 dejaron fuera del estudio ambiental a este tramo».

Recientemente hemos conocido la resolución de 28 de octubre de 2025 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo autovía A-81Badajoz-Córdoba-Granada, tramo Badajoz-Espiel. Ahí se indica que, durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, el 24 de julio de 2023 el promotor del proyecto desiste explícitamente de la evaluación ambiental del tramo entre la autovía A-66, Zafra (Badajoz) y Espiel (Córdoba).

Engaño, según el PP

«El PSOE lleva mintiendo toda la legislatura sobre el estudio informativo hasta Espiel, cuando el propio ministerio lo había excluido en 2023», ha censurado la senadora Casanueva, quien ha anunciado que los senadores cordobeses han registrado una batería de iniciativas reclamando la copia del escrito del Ministerio de Transportes en el procedimiento de evaluación ambiental del estudio informativo en el que manifiesta que modifica el ámbito del Estudio Informativo de la A-81 sometido a evaluación de impacto ambiental, de modo que desiste explícitamente de la evaluación ambiental correspondiente al tramo entre la Autovía A-66 y Espiel (Córdoba).

La senadora ha preguntado al Ejecutivo por los criterios que le llevaron en 2023 a desistir de la evaluación del estudio informativo en el tramo de autovía A-81 entre la A-66 y Espiel. Además, ha reclamado información sobre la situación del estudio informativo y su evaluación ambiental del tramo entre la A-66 y Espiel.

Casanueva ha recordado cómo en noviembre de 2023, el Gobierno aseguró en una respuesta parlamentaria que había remitido al Ministerio de Transición Ecológica el estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel para recabar la declaración de impacto ambiental.

En marzo de 2024, en otra respuesta parlamentaria, el Gobierno decía que el trámite estaba suspendido a petición del Ministerio de Transportes por la información adicional que había solicitado el órgano ambiental. «Ahora sabemos que no era más que una patada hacia adelante cuando sabía que nunca harían realidad esta infraestructura», ha dicho Casanueva.

Un año más tarde, en marzo de 2025, en otra respuesta parlamentaria el Gobierno decía que la declaración de impacto ambiental estaba en fase de análisis técnico para después dictarse la correspondiente resolución de impacto ambiental. Y en junio de 2025 (hace solo cinco meses) volvió a responder diciendo que seguía pendiente de esa evaluación de impacto ambiental. «Una mentira tras otra del Gobierno más mentiroso de la historia de España y que está haciendo un daño enorme a la provincia de Córdoba», ha dicho Casanueva.

Y durante todo este tiempo, el PSOE de Córdoba, la subdelegada del Gobierno en Córdoba y muchos de sus dirigentes han seguido adelante con este engaño, asegurando que el proyecto seguía adelante, y siendo cómplices de una tomadura de pelo brutal hacia todos los cordobeses, ha lamentado la senadora.

Esta es la forma de hacer política del Partido Socialista, mintiendo y manipulando a la gente, jugando con sus expectativas y con su futuro, dejando de lado a dos comarcas enteras Los Pedroches y el Guadiato y las necesidades de comunicación de toda la provincia de Córdoba, pasando del problema de la despoblación e ignorando al mundo rural y a los miles de cordobeses que viven en él, ha concluido Casanueva.