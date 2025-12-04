La Policía Nacional investiga el tercer robo en un mes en la zona norte de Córdoba, ahora en la urbanización El Patriarca

La Policía Nacional investiga un nuevo robo cometido en la zona norte de la capital en una vivienda de la calle Labiernago, en la urbanización El Patriarca de Córdoba, ocurrido en torno a las 22.00 horas de este pasado miércoles, según han confirmado fuentes ... de la Policía Nacional a ABC.

Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer por la noche en el domicilio, donde comprobaron que la casa se encontraba completamente revuelta. El robo tuvo lugar mientras los propietarios no se encontraban en el interior de la vivienda.

A primera hora de esta mañana, efectivos de la Policía Científica se han desplazado nuevamente al inmueble para practicar la inspección técnico-ocular y recoger vestigios que puedan ayudar a identificar a los responsables del robo.

Este incidente supone el tercer robo registrado en poco más de un mes en esta zona residencial de la capital, -también se produjo un intento frustrado de robo- un hecho que ha incrementado la preocupación vecinal y ha motivado una mayor atención policial en el entorno.