Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

La Policía Nacional investiga el tercer robo en un mes en la zona norte de Córdoba, ahora en la urbanización El Patriarca

El asalto se produjo en la calle Labiernago donde ahora la Policía Científica busca vestigios para identificar a los autores

La Policía detiene al ladrón de un robo en un chalé de El Brillante y que cumplía prisión en Córdoba

Tres encapuchados asaltan y amenazan a los moradores de un chalé en El Brillante en Córdoba

Vista aérea de la urbanización de El Patriarca en Córdoba
Vista aérea de la urbanización de El Patriarca en Córdoba rafael carmona
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional investiga un nuevo robo cometido en la zona norte de la capital en una vivienda de la calle Labiernago, en la urbanización El Patriarca de Córdoba, ocurrido en torno a las 22.00 horas de este pasado miércoles, según han confirmado fuentes ... de la Policía Nacional a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app