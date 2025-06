La Policía Nacional honra en Córdoba a sus víctimas del terrorismo: «Es un acto de justicia, memoria y dignidad»

«Pusieron el bienestar de la sociedad sobre el suyo propio, y por eso los recordamos con dolor, sentimiento, pero también gratitud». Con palabras llenas de homenaje ha recordado este jueves en Córdoba la Policía Nacional a sus víctimas del terrorismo, mediante un acto celebrado en la plaza del Triunfo, junto a la Puerta del Puente.

En la cita estuvo presente una amplia representación del cuerpo, pero también de la Guardia Civil, el Ejército y las instituciones, encabezadas por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y los consejeros de Justicia, José Antonio Nieto, y Universidades, José Carlos Gómez Villamandos.

La comisaria provincial de la Policía, Dolores López, aseguró que el acto quería recordar «lo que dieron» los agentes que murieron víctimas del terrorismo. Pertenecieron a la Policía Nacional 188 de ellos, de los que tres nacieron en la provincia de Córdoba.

Fueron Rafael Valdenebro, un técnico en desactivación de explosivos que murió víctima de uno de ellos en marzo de 1972 en las Islas Canarias. José Antonio Alba Escalera lo hizo tiroteado en octubre de 1975 y Rafael Gómez Corpacho, en 1979 ametrallado.

Dolor

Sus familiares estuvieron presentes en el acto en la Puerta del Puente, al igual que algunos de los heridos en otros atentados o sus allegados, si es que habían fallecido ya.

«Recordarles es un acto de justicia, memoria y dignidad», dijo la responsable provincial del cuerpo en Córdoba, que insistió en que igual que al hablar de ellos embargan «el dolor y el sentimiento», pero también la «gratitud» por su vida y trabajo.

Se hizo especial memoria de las víctimas de Córdoba, cuyos familiares estuvieron presentes

«Pagaron un alto precio por defender los derechos de los ciudadanos y la libertad. El bienestar de la sociedad estuvo por encima del suyo», resaltó Dolores López, que recordó cómo el terrorismo ha sido «una de las mayores amenazas para la democracia» y los españoles.

Ha dejado «heridas que no se borran» para todos, singularmente para «las Fuerzas de Seguridad, que han estado en primera fila» para hacer frente. La respuesta ha sido «global, coherente y decidida», pero la amenaza no ha terminado con la desaparición de ETA. Desde 2015, España, recordó, está en nivel de alerta 4 por terrorismo y no se ha bajado la guardia en ningún momento.

El acto terminó con la interpretación de 'La muerte no es el final' y una ofrenda floral a los caídos, de los que se ensalzó «su historia de servicio, entrega, lealtad y dignidad» por preservar la seguridad de todos.