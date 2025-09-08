La Policía Nacional crea una carrera solidaria con Córdoba: fecha, recorrido e inscripciones

La Ruta 091, carrera de la Policía Nacional en Córdoba

Córdoba volverá a unir deporte y solidaridad con la celebración de la II edición de la Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

La cita será el sábado 22 de noviembre a partir de las 10:00 horas y contará con pruebas para todas las edades, además de actividades paralelas para disfrutar en familia.

Carrera absoluta de 6,3 kilómetros

La prueba principal será la carrera absoluta, con un recorrido de 6.300 metros por algunas de las calles más emblemáticas del centro de Córdoba. Podrán participar todos los mayores de 14 años y el tiempo máximo para completar la prueba será de 70 minutos.

El circuito partirá desde la Plaza de la Policía Nacional, junto a la Comisaría Provincial, y pasará por lugares tan conocidos como el Paseo de la Victoria, Ronda Tejares, Plaza de Capuchinos, Cruz Conde o Plaza del Triunfo, para después cruzar el Puente de Miraflores y regresar por el Puente de San Rafael y la Avenida de Vallellano hasta la meta.

Como en su primera edición, la carrera tendrá un fin solidario. Toda la recaudación se destinará a FUNLABOR, la Fundación cordobesa que trabaja por la integración laboral de personas con discapacidad. Además, 1 euro de cada inscripción servirá para participar en el sorteo de una camiseta del Córdoba C.F. firmada por sus jugadores.

La carrera de la Policía Nacional en Córdoba Ruta 091

Carreras infantiles adaptadas a edades

Los más pequeños también tendrán su espacio en la Ruta 091 Córdoba. A las 10:00 horas se celebrarán dos pruebas infantiles con salida y meta en la Plaza de la Policía Nacional:

Carrera solidaria infantil Ruta 091 800 metros para niños de 12 a 15 años.

400 metros para niños de 7 a 11 años.

Una oportunidad perfecta para que las familias disfruten juntas de una jornada deportiva con ambiente festivo.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre o hasta agotar el cupo máximo: 1.000 corredores adultos y 250 niños.

Precios de la carrera Ruta 091 Carrera absoluta (6,3 km): 13 euros

Carreras infantiles: 11 euros

También existe la opción de dorsal solidario para quienes deseen colaborar sin correr

Inscripciones para la carrera solidaria de la Policía Nacional en Córdoba Ruta 091

La recogida de dorsales será en la Plaza de la Policía Nacional, en la planta baja de la Comisaría Provincial, en estos horarios:

Recogida de dorsales Viernes 21 de noviembre: de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h.

Sábado 22 de noviembre: de 08:00 a 09:00 h.

Más allá de la competición, la Ruta 091 Córdoba ofrecerá un ambiente lúdico y familiar. Durante la mañana se podrá disfrutar de una exhibición de medios policiales, además de degustaciones y actividades pensadas para acercar la labor de la Policía Nacional a la ciudadanía.