La Policía Local formará a 40 agentes como tutores de los colegios de Córdoba

La Policía Local de Córdoba formará a su plantilla para ser agentes tutores en los colegios de la ciudad. Así lo ha explicado el delegado de Seguridad en el Ayuntamiento, Jesús Coca quién ha asegurado que «hay una gran demanda por parte de los ... más de 80 centros educativos de la localidad que quieren contar con un agente tutor para dar una charla a los menores».

Dentro de «los proyectos de modernización», que pretende la Policía Local está el de formar como agentes tutores a casi un quinto de su plantilla para «adaptar a los agentes a los nuevos retos educativos y sociales, con especial atención a conductas como el bullying».

La Policía contaba con siete agentes tutores hasta ahora. El Ayuntamiento realizará dos cursos de formación en febrero y marzo de 20 plazas cada uno hasta llegar en pocos meses a los 47 agentes tutores en Córdoba. Será un curso especializado en materia educativa y relación con los menores, que está homologado por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa).

«En un medio plazo, queremos llegar hasta 80 agentes tutores para que cada centro escolar tenga su policía de referencia. Por el momento, en abril ya habrá un agente tutor por cada dos centros, un avance significativo con respecto a lo que tenemos a día de hoy», ha explicado Coca. También ha añadido que en un corto plazo de tres meses «hay previstas 20 charlas» en distintos colegios de Córdoba.

División por distritos

Por su parte, el jefe de la Policía Local en Córdoba, Juan Díaz ha matizado que este plan «ambicioso» se pondrá en marcha con un plan de distrito y en el reparto de los agentes se atenderán las distintas necesidades de cada una de las zonas de Córdoba. Así pues, los agentes tutores serán los mismos que realicen las charlas educativas a los menores en los centros.

El policía Juan Jesús Alcántara, que atesora una amplia experiencia como agente tutor en Córdoba, será el encargado de impartir los cursos que tendrán una duración de 25-30 horas. «Se realizará una selección previa de los que estén interesados porque deben ser voluntarios», ha apuntado. Será un curso transversal en el que se abordarán materias como el desarrollo cognitivo del menor o las conductas de la sociedad».

«En los cursos hay que contagiar a los agentes y buscar un perfil adecuado, hay gente con sensibilidad superior que se adapta al perfil que requiere un agente tutor. Además, se debe adaptar a las situaciones de cada colegio, el absentismo es distinto en cada distrito o la problemática de los menores con los vehículos de movilidad personal (VMP)», ha remarcado.

La labor diaria de los agentes tutores reside en estar dentro de la comunidad educativa, tener la confianza del menor y escuchar los problemas. «A veces, esa confianza permite que se entere antes la Policía de una situación que los padres o el profesorado», ha remarcado el agente tutor Juan Jesús Alcántara.