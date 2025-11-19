La Policía Local desarrollará un plan de inspección de las terrazas y veladores de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho balance de la reunión de la mesa de veladores que se ha reunido este miércoles, y en la que el gobierno municipal y los representantes de los vecinos y los hosteleros están dando forma a una nueva ordenanza ... que regule la presencia de las terrazas en la vía pública.

El edil de Urbanismo y Presidencia y portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que «seguimos avanzando, ya dando pasos casi definitivos» para tener el nuevo texto que regule los veladores.

Ha recordado que «pretendemos que este sea un documento consensuado, muy consensuado, con aportaciones de todos». «Todo el mundo está contribuyendo y todo el mundo está cediendo», ha señalado, atisbando a que esta regulación salga adelante con un consenso de vecinos y hosteleros. «Hay un objetivo claro: Si queremos implantar en la ciudad una nueva ordenanza que mejore y supere la del año 2008, es para hacer que se cumpla», ha reflexionado.

En ese sentido, ha expuesto que «uno de los puntos destacados que este miércoles hemos acordado es que por parte de Policía Local se elaborará un plan específico de inspección de los veladores y será desarrollado por agentes que sean conocedores de la materia, que sean especialistas en ella. Por lo tanto, tendrán una unidad de criterios a la hora de aplicar la ordenanza», ha expuesto.

Dicho plan ya se esbozó a principios de año, cuando se estaba trabajando en este texto. No en vano, el gobierno municipal ha mostrado con intensidad en los últimos tiempos su interés en combatir la presencia de las terrazas ilegales en la ciudad.

Torrico ha avanzado que estiman que «para el verano de 2026 pueda haber finalizado el proceso de aprobación y a partir de ahí» ya se aplicará la nueva regulación. Este horizonte temporal implica un retraso sobre lo que hasta ahora se había planteado: que entrara en vigor a principios del próximo año.