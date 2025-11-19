Suscríbete a
Ayuntamiento

La Policía Local desarrollará un plan de inspección de las terrazas y veladores de Córdoba

El gobierno local anuncia un acuerdo para su ejecución en la mesa de veladores y retrasa la nueva ordenanza de esta materia al verano de 2026

La nueva ordenanza de veladores de Córdoba, para principios de 2026: permisos por metros cuadrados y control por código QR

Urbanismo, hosteleros y vecinos impulsan una nueva ordenanza de veladores y vía pública en Córdoba

Veladores en la céntrica calle La Plata rafael carmona
Baltasar López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho balance de la reunión de la mesa de veladores que se ha reunido este miércoles, y en la que el gobierno municipal y los representantes de los vecinos y los hosteleros están dando forma a una nueva ordenanza ... que regule la presencia de las terrazas en la vía pública.

