La Policía Local denuncia a un local de Chinales por vender entradas en exceso para Halloween

La Policía Local de Córdoba ha denunciado a un establecimiento de ocio situado en el polígono de Chinales por vender entradas por encima del aforo permitido, lo que provocó numerosas quejas y aglomeraciones a sus puertas de jóvenes que pretendían entrar al local ... para celebrar este pasado Halloween.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de octubre, cuando agentes de la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional, acudieron al lugar tras recibir un aviso que alertaba de altercados en la puerta del local. Varios jóvenes denunciaban que no podían acceder al interior pese a haber pagado previamente la entrada para una fiesta de Halloween, según ha adelantado Cordópolis y ha confirmado ABC Córdoba con fuentes de la propia Policía Local.

El aviso se produjo en torno a la 1.30 de la madrugada, momento en el que las fuerzas de seguridad se desplazaron hasta Chinales para controlar la situación. Según informaron fuentes de la Policía Nacional a este periódico, los agentes fueron requeridos para contener los incidentes generados por la aglomeración de persona, pero finalmente no llevaron a cabo ninguna actuación ya que se ocupó la Policía Local.

Noticia Relacionada Bomberos rescatan a un joven estadounidense de 25 años que había caído al río en la Ribera Pilar García-Baquero Los efectivos del SEIS actuaron con rapidez para auxiliar al turista accidentado en la zona del Soho Ribera

Durante la intervención, los agentes constataron que el local había vendido más entradas de las permitidas por su aforo legal, motivo por el cual la Policía Local procedió a interponer una denuncia contra el establecimiento. Fuentes municipales han confirmado además que no fue necesario desalojar el recinto, al haberse restablecido el orden en pocos minutos.