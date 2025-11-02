Suscríbete a
La Policía Local denuncia a un local de Chinales por vender entradas en exceso para Halloween

La venta de entradas por encima del aforo desató la indignación y la intervención de los agentes que restablecieron el orden en minutos

Agentes en el polígono Chinales en una imagen de archivo tras una avalancha en una discoteca
La Policía Local de Córdoba ha denunciado a un establecimiento de ocio situado en el polígono de Chinales por vender entradas por encima del aforo permitido, lo que provocó numerosas quejas y aglomeraciones a sus puertas de jóvenes que pretendían entrar al local ... para celebrar este pasado Halloween.

