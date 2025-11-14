La Policía Local de Córdoba 'caza' a cinco carteristas en la zona del casco histórico

Agentes de la Unidad Guardián de la Policía Local de Córdoba intervinieron el pasado 9 de noviembre en diversas actuaciones coordinadas que permitieron la localización e identificación de cinco personas presuntamente dedicadas al hurto entre turistas en el Casco Histórico de la ciudad.

Sobre las 12.00 horas, una patrulla acudió al Centro de Visitantes, donde los agentes habían interceptado a dos mujeres de nacionalidad rumana, sospechosas de dedicarse al hurto al descuido. Ambas fueron identificadas y, tras comprobar sus antecedentes, se confirmó que su residencia habitual se encuentra en Fuengirola.

Mientras se desarrollaba esta actuación, el Centro de Mando informó de la presencia de varios individuos con actitud sospechosa en la zona de la Sinagoga, presuntamente dedicados a sustraer carteras entre grupos de turistas. Los agentes localizaron e identificaron a un varón, también de nacionalidad rumana, quien reconoció dedicarse al hurto. Durante la identificación se le intervinieron las llaves de un vehículo alquilado en el aeropuerto de Málaga, que fue registrado sin que se hallaran efectos de interés.

De forma paralela, otra patrulla del dispositivo «Centro 1» interceptó en la plaza del Zoco Municipal a otras dos mujeres de nacionalidad rumana, identificadas igualmente y con domicilio en Fuengirola. Durante el cacheo, se encontró entre las pertenencias de una de ellas una cartera con documentación de un ciudadano alemán y 280 euros en efectivo. Gracias a la colaboración de un comerciante y de guías turísticos de la zona, la víctima fue localizada y posteriormente presentó la denuncia para recuperar sus efectos.

Bandas itinerantes

Acerca de estas intervenciones, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, señaló que «se pone de manifiesto la operatividad y efectividad de la Unidad Guardián de la Policía Local en el entorno del Casco Histórico. De la misma manera, la actuación desarrollada este mes también demuestra la presencia de bandas itinerantes que se dedican al hurto al descuido y que, por su carácter de itinerantes y la escasa cuantía de lo sustraído, resulta complicado identificar y detener por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».