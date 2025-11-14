Suscríbete a
Sucesos

La Policía Local de Córdoba 'caza' a cinco carteristas en la zona del casco histórico

Los presuntos delincuentes han sido identificados y la mayoría pertenece a bandas itinerantes que llegan desde Fuengirola

Así actúan de los carteristas en el casco histórico de Córdoba: nunca solos, camuflados y en zonas con bullicio

Una carterista en plena acción en una imagen captada por ABC Córdoba
Una carterista en plena acción en una imagen captada por ABC Córdoba V.M.

ABC Córdoba

Córdoba

Agentes de la Unidad Guardián de la Policía Local de Córdoba intervinieron el pasado 9 de noviembre en diversas actuaciones coordinadas que permitieron la localización e identificación de cinco personas presuntamente dedicadas al hurto entre turistas en el Casco Histórico de la ciudad.

