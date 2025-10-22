Suscríbete a
La Policía Local de Córdoba atiende 135 accidentes viales con heridos en el último año, 22 de ellos con patinete

El cuerpo recibió 115.878 llamadas y gestionó más de 48.000 expedientes de octubre de 2024 a septiembre de 2025

Policías locales de Córdoba reconocidos por actos de servicio: «Se hace por el deber y porque sale de dentro»

La Policía Local de Córdoba redobla la prevención de los accidentes: 8.529 test de alcoholemia, un 13% más 

El jefe de la Policía Local, Juan Díaz, en el acto de San Rafael
El jefe de la Policía Local, Juan Díaz, en el acto de San Rafael Ángel Rodríguez
Córdoba

La Policía Local de Córdoba ha atendido 868 de accidentes de circulación en el término municipal de la ciudad, de los que 135 heridos fueron con heridos y un número significativo de ellos, 86 en el primer caso y 22 en el segundo, tuvieron ... implicado a un patinete.

