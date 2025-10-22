La Policía Local de Córdoba atiende 135 accidentes viales con heridos en el último año, 22 de ellos con patinete

La Policía Local de Córdoba ha atendido 868 de accidentes de circulación en el término municipal de la ciudad, de los que 135 heridos fueron con heridos y un número significativo de ellos, 86 en el primer caso y 22 en el segundo, tuvieron ... implicado a un patinete.

Es una de las cifras más sobresalientes de las explicadas este miércoles por el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, en el acto que por el patrón del cuerpo, San Rafael, se ha celebrado en el Teatro Góngora, y donde se han ofrecido estadísticas desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025.

En este tiempo la Policía Local ha realizado 1.530 de seguridad vial, frente a las 1.508 del año anterior, y registró cuatro fallecidos, el mismo número que entre 2023 y 2024. Se han realizado 8.661 de alcoholemias y se han cursado 418 sanciones administrativas y 139 procesos penales, un número muy inferior a los 299 del período anterior.

Noticia Relacionada El acto del patrón de la Policía Local, en imágenes Ángel Rodríguez El Teatro Góngora acoge la entrega de medallas y diplomas por el día de San Rafael

Sólo 19 personas se negaron a los controles de alcohol. Las de drogas han sido 517, lo que supone un crecimiento del 42 por ciento con respecto a la etapa anterior, en que fueron 363. Las sanciones administrativas han sido 351, frente a 241.

En total han sido 2.256 denuncias por la vía penal, frente a 2.569 del año anterior. De octubre de 2024 a septiembre de 2025 la Policía Local de Córdoba ha tenido a 165 personas frente a 199 del período anterior y ha cursado 405 denuncias no penales.

También se ha actuado en asuntos de violencia machista, con 89 detenidos, dos más que en el año anterior, y 197 denuncias, lo que supone un 12 por ciento de descenso frente a las 197 de 2023 a 2024.

Llamadas

Como ha puesto de manifiesto Juan Díaz, los agentes han atendido 115.878 llamadas al número 092, de personas que han necesitado ayuda en este tiempo, y eso ha supuesto un 7,43 por ciento menos que en el período anterior. Son en total 48.800 expedientes, de los que 11.042 han sido procedentes del servicio de Emergencias 112.

De los actos realizados 3.761 han sido por auxilio ciudadano, 2.645 por intervenciones del 061, 10.178 por incidencias de tráfico y 2.178 en delitos y seguridad ciudadana. Aquí se ha dado un descenso del 35,83 por ciento con respecto al año anterior.

En los accidentes de tráfico el crecimiento ha sido de un 2,82% hasta situarse en 2.223. Las intervenciones por asuntos de ordenanzas municipales han caído hasta 13.007, un 5,15 por ciento menos que en el mismo período del año anterior.

Ha sido en el transcurso de un acto en el que se ha reconocido el trabajo del anterior intendente, Antonio Serrano, que después de más de veinte años en el puesto se ha jubilado, y que ha recibido el reconocimiento tanto de su sucesor y de sus compañeros en el cuerpo como del alcalde, José María Bellido.

Los agentes han cursado 2.257 denuncias penales entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, con un descenso notable

Bellido ha mostrado su «orgullo» por el trabajo de los agentes, que en los últimos meses se ha distinguido en varios puntos, como la lucha contra el incendio del verano en la Albaida y en la rápida actuación en el fuego de la Mezquita-Catedral perimetrando la zona para el trabajo de los bomberos.

Además, ha destacado la actuación en las partes de la ciudad que corrieron más riesgo durante la crecida del río Guadalquivir por las abundantes lluvias de febrero, y sobre todo el dispositivo de las Cruces de mayo, que en este 2025 evitó el botellón y muchos problemas de convivencia en el Casco Histórico.

En el acto, la Policía Local ha condecorado a numerosos profesionales e instituciones, entre ellos, con su propia medalla, a la hermandad del Rocío, la agrupación de voluntarios de Protección Civil y el Cabildo Catedral por su colaboración a lo largo de los años.