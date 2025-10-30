La Policía investigan vestiga una oleada de robos en locales del Centro de Córdoba de madrugada

Una persona o grupo de personas intentó acceder a cuatro establecimientos y casi consiguió entrar a otro en la madrugada del miércoles al jueves, según adelantó 'Diario Córdoba' y pudo confirmar ABC de fuentes policiales. Ocurrió en pleno Centro de la ciudad, entre Ronda de los Tejares ... y Colón.

La Policía Nacional ya está investigando lo sucedido, después de que se hayan presentado al menos dos denuncias por parte de los propietarios de los establecimientos, entre los que están la Pescadería Rojas, la papelería Recreo y la cafetería Puerto Rico.

Noticia Relacionada Roba 7.000 euros escondidos en un bote de harina en un comercio de Almodóvar del Río ABC Córdoba La presunta autora, empleada de la tienda de alimentación, ha sido detenida por la Guardia Civil

Esta última ya está en la plaza de Colón y es muy conocida. Aquí el presunto autor habría llegado a reventar la puerta, pero el sonido de la alarma terminó por disuadirlo y se marchó. Ocurrió poco después de las cuatro de la madrugada.

El suceso puso en alerta durante este jueves a los propietarios de los establecimientos, que tras las pertinentes denuncias esperan la investigación de la Policía Nacional para aclarar lo sucedido y buscar al culpable o culpables.