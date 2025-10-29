Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

tribunales

La Policía desmantela un activo punto de venta de droga en el barrio de Sagunto en Córdoba donde escondían munición de guerra

El hallazgo por parte de los agentes del proyectil explosivo en un registro domiciliario requirió la intervención de expertos desactivadores

Macrooperativo en Rute: seis detenidos y 18 investigados por tráfico de drogas en la barriada de Los Pinos

Golpe al narcotráfico en Córdoba de la Guardia Civil: ocho detenidos y tres kilos de cocaína

Droga incautada por los agentes durante la operación en el barrio de Sagunto de la capital
Droga incautada por los agentes durante la operación en el barrio de Sagunto de la capital abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona, acusada de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de Sagunto de esta capital, dentro del marco de un dispositivo contra el tráfico de drogas a pequeña escala.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app