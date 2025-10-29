La Policía desmantela un activo punto de venta de droga en el barrio de Sagunto en Córdoba donde escondían munición de guerra

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona, acusada de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de Sagunto de esta capital, dentro del marco de un dispositivo contra el tráfico de drogas a pequeña escala.

La investigación policial se inició a mediados de octubre, cuando tras diversas gestiones llevadas a cabo en una vivienda situada en esta barriada, los agentes especializados en este tipo de hechos delictivos de la Policía Nacional en Córdoba confirmaron que se trataba de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes.

Una vez tuvieron indicios suficientes de la actividad delictiva, solicitaron al juez la autorización correspondiente para la práctica de la entrada y registro en el domicilio investigado, llevándose a cabo el dispositivo policial pertinente el pasado día 23 de octubre. La operación policial culminó con la detención de una persona, acusada de un delito de tráfico de drogas y depósito de munición de guerra.

Proyectil de guerra

Durante el registro se intervino más de un kilo de hachís, dispuesto tanto en placa compacta como en bellotas, así como 132 gramos de marihuana y 12 gramos de cocaína y dinero en efectivo. Además se incautó un proyectil de gas lacrimógeno y un proyectil explosivo de arma de guerra, para el que se requirió la presencia de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos de Policía Nacional.

Desde la Policía Nacional, en una nota, han reiterado su «compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas en el ámbito local y subrayamos la importancia de la colaboración ciudadana, por ello recordamos a los ciudadanos que pueden poner, de forma totalmente anónima, en conocimiento de la Policía Nacional, cualquier información relacionada con el tráfico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web oficial www.policia.es donde existe un apartado específico al efecto«.