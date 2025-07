La Policía advierte de una oleada de robos de verano en casas de varios barrios de Córdoba

La alarma tiene que saltar cuando se ve en la puerta de casa una especie de hilo, muy pequeño. Lo advierte la Policía Nacional: este hilo de silicona está para saber si los habitantes de la casa están allí o se encuentran de vacaciones. Si no se rompe es porque la puerta no se abre y los propietarios no están.

Es la señal que tienen los ladrones para saber si pueden actuar. Lo advierte el Sindicato Unificado de Policía en una nota, que constata que en varios barrios de Córdoba han aparecido casas con esta marca. «De no estar, acceden al interior y sustraen de estos pisos tranquilamente lo que les interese», resumen.

El sindicato insiste en que se han dado varios de estos asaltos a domicilios, «e innumerables las puertas marcadas para comprobarlo». En concreto, y según pudo saber ABC, en los barrios de Ciudad Jardín y Zoco y en la calle Teruel, que está en la zona del Brillante.

El Sindicato Unificado de Policía se lamenta de que «en estos tiempos difíciles», el cuerpo es «el olvidado en casi todos los aspectos por el Gobierno y en particular por el Ministerio del Interior». Hablan por ello de «dietas desfasadas, falta de material y de personal».

Pese a ello, cuentan con la colaboración ciudadana para dar captura «con las manos en la masa» a los autores de algunos de estos hechos, aunque no siempre los jueces los hayan enviado a prisión.