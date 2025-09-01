Las polémicas verbenas regresan al Casco de Córdoba este septiembre

Policias locales durante el dispositivo de las Cruces de Mayo de 2025 en una entrada a Santa Marina

Las verbenas populares regresan al Casco de Córdoba después de la polémica que generaron en su edición de 2025 por los problemas para la convivencia que causaron, como consecuencia de los botellones, ruidos o suciedad.

En el listado oficial para el presente ejercicio del Ayuntamiento, aparecen las dos citas que desataron la polémica el año pasado: la celebración popular de Santa Marina, que organiza la hermandad del Resucitado en la Plaza Conde de Priego del 18 a 21 de septiembre, y la que tendrá lugar en la plaza de Colón, por parte de la cofradia de la Quinta Angustia del 25 al 28 de septiembre.

Las quejas de los vecinos fueron de tal dimensión que a finales de septiembre de 2024 el gobierno municipal anunció que no se autorizarían más verbenas en el Centro y el Casco. Eso sí, la medida fue un toque de atención simbólico, porque, cuando se adoptó, ya no quedaban fiestas de este tipo que desarrollar en la zona antigua de la ciudad en ese ejercicio. Y el Consistorio dejó la puerta abierta a que pudieran volver al corazón de la ciudad en el presente ejercicio.

El gobierno municipal sí ha anunciado como medida general para las verbenas populares en este 2025 la obligación de que bajen la música a la mitad en dos tramos horarios: entre las 16.00 horas y las 19.00 y las 00:00 y las 02:00.

Habrá que ver qué sucede con estas dos celebraciones después de que el dispositivo organizado para las Cruces del presenete ejercicio por parte del Ayuntamiento diera muy buenos frutos en la lucha contra el botellón en el Casco.